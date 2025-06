Gremiales de La Paz y El Alto marchan por el centro paceño en demanda de soluciones a la crisis

Las protestas son impulsadas por dos agrupaciones: la Federación Departamental de Gremiales y Artesanos de Comercio Minorista de La Paz y por la Federación de Gremiales, Productor al Consumidor, por Cuenta Propia del Comercio Minorista y Varios Central El Alto.

El sector de gremialistas marchan en el centro paceño. Foto: Brújula Digital

Gremiales de La Paz y El Alto marchan esta mañana por el centro de la ciudad de La Paz en contra de la crisis económica.

Las protestas son impulsadas por dos agrupaciones: la Federación Departamental de Gremiales y Artesanos de Comercio Minorista de La Paz y por la Federación de Gremiales, Productor al Consumidor, por Cuenta Propia del Comercio Minorista y Varios Central El Alto.

Marcha de gremiales de El Alto

El secretario ejecutivo de la federación de La Paz, Zenón Yupanqui, informó que la marcha se debe al incremento de diferentes productos de la canasta familiar y la falta de combustible. Informa que incluso varios negocios están cerrando ante esta situación.

Esta mañana la marcha recorrió El Prado de La Paz y otras calles centrales. Comenzó a las 09:00 y pasadas las 11:45 se dirigía hacia la plaza Murillo.

“Una barbaridad ha subido el arroz, el Gobierno dice que hay aceite, pero no hay aceite, hasta el huevo ha subido. Cuando no llegan productos, los comerciantes de qué vamos a vivir, qué vamos a vender a falta de diésel no tenemos mercadería”, dijo Yupanqui a Brújula Digital.

Dijo que por la falta de dólares, es difícil traer productos desde el extranjero. Además, los artesanos y otros sectores han perdido ventas y en algunos casos han dejado de trabajar.

“Necesitamos que se dé soluciones a la importación de productos. El tema del dólar provoca que nuestros hermanos artesanos hoy por hoy ya no estén fabricando textiles, ya no estén trabajando. Ya han cerrado sus fábricas y están despidiendo a la gente”, dijo.

Yupanqui anunció que desde la próxima semana se llevará un ampliado para masificar las protestas.

Marcha de gremiales de El Alto

El segundo secretario de la federación alteña, Hugo Romano, indicó que la protesta exige al Gobierno que dé soluciones “no solo a El Alto, no solo a La Paz, sino a todo el Estado Plurinacional de Bolivia. Ya estamos cansados”.

Dijo que la marcha se debe a la crisis económica y para exigir soluciones al Gobierno, que “parece que no tiene sangre en las venas. Es lo peor que ha llegado. A nivel internacional, denunciamos que este Gobierno está matando de hambre a la población”.

Movilizaciones en puertas a nivel nacional

Los gremiales forman parte de uno de los sectores que realiza protestas este lunes. Otro grupo está formado por las organizaciones afines al expresidente Evo Morales que comenzaron bloqueos en Cochabamba, lo que derivó en que las terminales de La Paz y El Alto suspendieran las salidas hacia ese departamento y Santa Cruz.

Los evistas exigen la inscripción de la candidatura de Morales para las elecciones generales, la renuncia del presidente, Luis Arce, entre otros pedidos.

La Confederación de Choferes de Bolivia también anunció medidas de presión para este martes. El sector realizará un paro de 24 horas con bloqueo de caminos en protesta por el desabastecimiento de combustible y la crisis económica.

La Central Agraria Unión Catavi Ponchos Huayrurus anunció también una marcha marcharán con cacerolas en la carretera a Copacabana.

El secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la Provincia Omasuyos, Ponchos Rojos, Enrique Mamani, amenazó con el inicio de marchas y bloqueos si el Gobierno no da soluciones, en 48 horas, a la crisis económica.