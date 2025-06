Horóscopo del jueves 26 de junio: Predicciones de Josie Diez Canseco para cada signo

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: No te exijas más de lo debido, el exceso de presión podría generarte estrés y un cansancio agudo, date el descanso que hace tiempo vienes necesitando. Los detalles que muestras hacia esa persona no son correspondidos de la misma manera, te alejarás y pronto alguien más interesante aparecerá en tu vida.

Número de suerte 18.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Te sentirás vital y lleno de energía, hoy culminará con labores que se venía retrasando por falta de entusiasmo. La posibilidad de iniciar un romance con esa persona está cada vez más cerca, no exijas nada antes de tiempo y lo lograrás.

Número de suerte 3.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: No arriesgues tu dinero en una inversión apresurada, podrías arrepentirte después, por ahora deberás guardar recursos para un proyecto más meditado que aparecerá pronto. Hoy te reencontrarás con alguien que fue importante para ti, aprovecha, estás en el momento ideal para disfrutar nuevamente del amor.

Número de suerte 21.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Estarás apresurado en culminar con tus responsabilidades pero una diligencia de último momento retrasar tus planes, paciencia. Acepta esa invitación social que te pondrá en contacto con gente interesante, date el gusto de conquistar nuevamente, las oportunidades no faltarán.

Número de suerte 16.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: No te comprometas a apoyar a gente que no se lo merece, retrasarían tu labor, recuerda que el tiempo que tienes es corto y lo necesitas para terminar lo encomendado. Esa persona cada vez profesa más interés en ti cambia, acepta sus proposiciones, será por el bien de tu vida sentimental.

Número de suerte 22.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Una propuesta laboral te entusiasmará más de la cuenta, ve con calma, hay asuntos que no estás tomando en cuenta y que tendrán que ver con tu futuro profesional y económico. Esa persona que se muestra agradable pondría confundir tus emociones, un breve distanciamiento te ayudará a recuperar el equilibrio emocional.

Número de suerte 12.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: No te angusties por los retrasos que surjan, tus esfuerzos pronto tendrán la recompensa que esperas, paciencia. Quien amas te presentará amigos íntimos y alguien de su pasado despertará tus dudas, con tranquilidad notarás que son solo amigos.

Número de suerte 1.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Tomarás la iniciativa ante una situación complicada, saldrá a relucir tu inteligencia y sorprenderás a muchos por tu eficiencia. Has conocido muchas personas pero nadie llega a conquistar plenamente tu amor, no tomes esta situación como algo trascendental y espera pacientemente a quien llene tu vida de felicidad, no faltara mucho.

Número de suerte 8.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: No desconfíes en tu habilidad y acepta los retos que el universo te pone para tu crecimiento, una nueva propuesta laboral se aproxima. Tu vida sentimental está bien encaminada pero sientes poco espacio para tus asuntos personales, no tengas temor en plantear los cambios que necesitas y conversa con quien amas, toma la iniciativa y veras grandes mejoras en tu relación.

Número de suerte 11.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Los retrasos económicos han frenado mucho tus planes pero todo cambiará, hoy tendrás un golpe de suerte que debes aprovechar. Entras a un ciclo distinto llenos de oportunidades, hoy tu magnetismo y facilidad para relacionarte te llevará a ser solicitado en donde te encuentres, aprovecha esta influencia y acrecienta tu círculo social, lo necesitas.

Número de suerte 15.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Recibirás una compensación económica por tu buena labor, no te duermas en tus laureles y continúa esforzándote. Aunque aparente lo contrario el retorno de una persona de tu pasado te moverá el piso, no pretenderás acercarte pero la iniciativa será tomada de su parte, no evadas el diálogo, llegó el momento de aclarar los malos entendidos.

Número de suerte 20.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: No temas y arriésgate por explorar nuevos territorios, todo estará a tu favor para concretar ese viaje que te encaminara al éxito. Amanecerás con las ganas de hacer algo distinto, renovarás tu vestuario para conquistar a esa persona que te presentaron y los resultados serán más que sorprendentes, fíjate en tu actitud y muestra humildad, será la clave para llegar a su corazón.