Horóscopo del lunes 23 de junio: Predicciones y cómo te irá, según Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Pondrás en orden un asunto que se venía retrasando por falta de conocimiento, con un poco de paciencia todo culmina con éxito y tus superiores quedarán satisfechos. No esperes que todo vaya más allá con esa persona que se insinúa a todo momento, quien amas podría notarlo y estarías en problemas.

Número de suerte 1.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Una persona de visión crítica te asesorará con respecto al proyecto que tenías en mente, su apoyo te salvará de cometer errores. Desde hoy te preocupas más por tu aspecto personal, el darse un tiempo para ti y corregir actitudes renovarán tu vida sentimental.

Número de suerte 9.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: El éxito profesional está más cerca de lo que imaginas, no dudes y acepta esa propuesta laboral que cambiará por completo tu suerte. Te ha costado encontrar la estabilidad sentimental, ahora que la tienes no debes dejarte llevar por pensamientos negativos.

Número de suerte 14.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: La estabilidad que disfrutas se puede ver afectada por la intervención de una persona que intentara inmiscuirse en tus decisiones, estate atento. El ser amado te sorprenderá con un detalle que te confirmará el gran amor que tiene por ti, empezarás a entregarte completamente y disfrutar a plenitud de su amor.

Número de suerte 21.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: La incorporación de una labor más a tu trabajo te estresará, paciencia, con tu optimismo y vigor lograrás sorprender por tu eficiencia. La atracción que sientes por esa persona no es algo físico, este será un romance que colmará de satisfacción tu vida, no dudes y arriésgate a encontrar la felicidad.

Número de suerte 20.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: No confíes tus recursos a esa persona que promete resultados inmediatos a inversiones arriesgadas, aléjate, evitarás una estafa segura. El retorno de un viejo amor hará cuestionarte actitudes del pasado, expresa todo lo que sientes y pide disculpas, estás a tiempo de curar heridas y olvidar remordimientos.

Número de suerte 6.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: La falta de paciencia a los retrasos en tu labor podría crear tensiones y discrepancias con compañeros, evita impulsos que no proporcionarán ninguna solución. No dejes que quien amas controle todos los aspectos de tu vida, mantén los márgenes necesarios y vivirán un eterno romance.

Número de suerte 16.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: No gastes energía en vano, aunque persistas en la obtención de ese dinero la demora continuará, paciencia porque cuando lo tengas tu espera será recompensada. Decidirás darle a quien amas todavía una segunda oportunidad, te será difícil volver a confiar pero lo harás.

Número de suerte 8.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Una persona de entusiasmo e ideales elevados te ayudará a encaminar correctamente tus proyectos, el éxito se aproxima. Hoy los consejos de alguien que admiras te ayudarán a darte cuenta de cuánto pierdes por inseguridad y decidirás cambiar, en poco tiempo tu vida se renovará.

Número de suerte 7.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tu temor a sufrir ha puesto grandes barreras ante esa persona que te interesa, aunque no hagas nada por cambiar la situación hoy una aproximación de su parte te sorprenderá, será difícil escaparte de esta nueva etapa sentimental. Conocerás a una persona de gran visión comercial, aprovecha la oportunidad para que verás encaminados tus proyectos.

Número de suerte 17.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Recibirás un dinero pero analiza detenidamente su destino, podrías hacer una inversión inapropiada y lamentarlo, busca los consejos de esa persona que siempre te ayudó. No dejes que la falta de confianza se apodere de tu relación y aclara tus dudas directamente, lograrás aportar la base de confianza que hacía falta.

Número de suerte 10.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: La armonía y el trabajo grupal te ayudarán a superar el desgano que imperaba en tu labor, será un día exitoso. Estás superando exitosamente esa mala experiencia sentimental, hoy tomarás la iniciativa y decidirás conquistar a esa persona que conoces, tus palabras llenas de ternura y seducción lograran capturar plenamente su atención.