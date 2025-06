Jaime Dunn consigue la solvencia fiscal e inscribe su candidatura al filo del plazo dispuesto por el TSE

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Jaime Dunn entregó la documentación requerida por el TSE. Foto: Unitel



“Tenemos todos los requisitos”: Jaime Dunn llega al TSE y dice que hace trámites para inscribir su candidatura. «Evistas» prohíben a sus bases abandonar a Morales, aunque sea «derramando sangre y lágrimas». S&P baja calificación crediticia de Bolivia “por los elevados pagos de deuda externa desde 2026 y acceso limitado a bonos”. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– “Tenemos todos los requisitos”: Jaime Dunn llega al TSE y dice que hace trámites para inscribir su candidatura

A horas de concluir el plazo para sustituir candidatos, el economista Jaime Dunn llegó la noche del miércoles al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para tramitar la inscripción de su candidatura a la Presidencia por Nueva Generación Patriótica (NGP) con el fin participar de las elecciones generales. “Tenemos todos los requisitos y por eso estamos aquí”, dijo Dunn antes de ingresar al TSE en compañía de sus seguidores. En horas de la tarde, Dunn se presentó a la Contraloría General del Estado (CGE) y al salir indicó que obtuvo el certificado de solvencia fiscal. Este miércoles concluye el plazo para sustituir candidatos que aparecen en las papeletas electorales. “Tenemos el documento esencial para cumplir con los requisitos, por temas de tiempo, tengo que proceder a una reunión para revisar los documentos y voy a proceder a presentarlos”, dijo Dunn tras salir de la Contraloría. Este miércoles, Fidel Tapia renunció como candidato a presidente por NGP.

– «Evistas» prohíben a sus bases abandonar a Morales, aunque sea «derramando sangre y lágrimas»

Las organizaciones sociales “evistas” insisten en proclamar a Evo Morales como candidato a la Presidencia. Este miércoles fue el turno de la Federación Única de Centrales Unidas, que lo declaró postulante. Además, en el evento se prohibió a las bases abandonar a su líder, “aunque derramando sangre y lágrimas”. “No tengan miedo. Este Gobierno nos persigue, nos procesa, quiere encarcelarnos. Prohibido rendirse; jamás nos doblegarán. Prohibido abandonar a Evo Morales, aunque sea derramando sangre y lágrimas, perseguidos o encarcelados”, dijo el senador “evista” Leonardo Loza. La concentración se realizó en el estadio de Shinahota, en el trópico de Cochabamba, donde varios dirigentes ofrecieron amplios discursos ante los asistentes. Además, Loza manifestó que las organizaciones sociales tienen la suerte de contar con un líder con gran trayectoria y transparencia, en referencia a Morales, de quien dijo fue el más traicionado en la historia del país.

– Alejamiento de Carlos Romero: Evo Morales pierde respaldo político incluso en su entorno cercano, advierten legisladores

Parlamentarios de oposición y del bloque arcista coincidieron en que el expresidente Evo Morales atraviesa una etapa de aislamiento político, tras el reciente distanciamiento del exministro Carlos Romero, considerado durante años uno de sus principales colaboradores. Los legisladores señalaron que el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) ya no representa una alternativa viable ni siquiera para sus antiguos aliados, quienes —según indicaron— se alejan por intereses personales o estratégicos. Los parlamentarios destacaron que la pérdida de respaldo no solo se refleja en el plano institucional, sino también en lo personal y resaltaron que el propio Morales habría reconocido que ni le responden el teléfono. El distanciamiento con Carlos Romero, quien fue ministro de Gobierno durante el periodo de mayor consolidación del MAS, es considerada como un punto de quiebre que marca el desgaste del expresidente y su progresiva marginación en la política nacional.

– “Lo haremos conocer en su momento”, asegura Andrónico sobre su acompañante de fórmula

Andrónico Rodríguez, candidato a la Presidencia por Alianza Popular, se toma su tiempo para informar finalmente quién será su acompañante de fórmula. “Lo haremos conocer en su momento”, indicó. A su llegada al aeropuerto Viru Viru, en la ciudad de Santa Cruz, procedente de Brasil, fue abordado por los periodistas quienes pretendían conocer si hay cambios en el binomio. El pasado 19 de mayo, Mariana Prado, exministra de Planificación del Gobierno de Evo Morales, fue presentada como candidata a la Vicepresidencia. Sin embargo, de inmediato, fue cuestionada por aceptar esa postulación. El plazo para la sustitución de candidaturas vencerá el próximo 3 de julio. Las papeletas comenzarán su etapa de impresión este jueves, por lo que los cambios de fotografías se debían realizar hasta esta jornada. Sin embargo, ayer, Félix Patzi, líder del Movimiento Tercer Sistema (MTS), afirmó que Prado va como candidata a la Vicepresidencia.

– Rodrigo Paz plantea cerrar la Aduana Nacional, bajar los impuestos y créditos a bajo interés

En el marco de su propuesta electoral rumbo a las elecciones generales del 17 de agosto, Rodrigo Paz Pereira, candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), lanzó un conjunto de medidas económicas como el cierre de la Aduana Nacional, la eliminación de aranceles e impuestos a productos tecnológicos y la entrega de créditos a bajo interés para la clase media empobrecida y las clases populares. “Ninguno dice claramente: te voy a bajar impuestos, aranceles y darte créditos baratos. Yo sí lo digo, lo he dicho con el capitán Lara: vamos a cerrar la Aduana”, expresó Paz en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv. Entre sus propuestas más destacadas, Paz anunció que eliminaría por completo los impuestos y aranceles a productos tecnológicos como celulares y computadoras. “Si no se producen en Bolivia, ¿por qué cobrarles? Deja que entre la tecnología, deja que entre el conocimiento. Eso impulsa desarrollo”, sostuvo.

– Santistevan aconseja no subestimar al MAS porque puede dar muchas sorpresas

El analista político y candidato a diputado por la alianza Libre, Jorge Santistevan, sostuvo que el Movimiento al Socialismo (MAS) no debe ser subestimado de cara a las próximas elecciones, advirtiendo que esta fuerza política aún conserva un amplio control institucional y conexiones que podrían influir decisivamente en el proceso electoral y en la gobernabilidad del país. “Es muy importante no subestimar al Movimiento al Socialismo por dos motivos fundamentales: primero, porque controla gran parte del sistema político y, segundo, porque mantiene vínculos con estructuras de poder externas que no responden a los intereses nacionales”, afirmó Santistevan en entrevista en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. Detalló que el MAS aún tiene cuotas de poder en el Órgano Electoral, el Órgano Judicial y la Asamblea Legislativa, lo que le da capacidad para incidir en las elecciones.

– Comandante de la Policía advierte que no se permitirá que la protesta «se convierta en escudo para encubrir a delincuentes»

El comandante general de la Policía, Augusto Russo, advirtió el martes que no se permitirá que la protesta social sea utilizada como «escudo» por delincuentes que buscan generar caos y terror. El jefe policial expresó esas palabras durante el acto por el aniversario de la institución. «Estamos conscientes de que atravesamos tiempos difíciles. La protesta es un derecho consagrado por la Constitución Política del Estado y respetamos y garantizamos este derecho, siempre que se ejerza dentro del marco de la legalidad y el respeto mutuo (…). Sin embargo, no podemos permitir que ese derecho se convierta en un escudo para encubrir a delincuentes cobardes que asesinan a bolivianos», expresó durante su discurso. «Nada justifica la violencia, la muerte ni el secuestro de derechos ajenos. Este es un llamado a la unidad nacional, Bolivia no necesita más confrontación, necesita soluciones», manifestó, citado por ABI.

– S&P baja calificación crediticia de Bolivia “por los elevados pagos de deuda externa desde 2026 y acceso limitado a bonos”

Este miércoles la calificadora Standard & Poor’s difundió un reporte en el que informa sobre una rebaja en la calificación crediticia de largo plazo de Bolivia pasando de ‘CCC+’ a ‘CCC-’. Esta institución considera que a partir del 2026 se puede ver afectada la capacidad de pago de la deuda y por “el acceso limitado a mercados de bonos externos”. “La capacidad de Bolivia para pagar su deuda se ve afectada por los elevados pagos de deuda comercial externa a partir de 2026 y el acceso limitado a los mercados de bonos externos”, señala una parte del reporte. Esta calificadora considera también que las disputas políticas, en medio de las próximas elecciones, limitarán la capacidad del Gobierno para abordar los desequilibrios macroeconómicos, como la brecha en el tipo de cambio paralelo y la inflación. S&P advierte que la calificación para Bolivia puede volver a ser rebajada en los próximos 6 a 12 meses si percibe mayor riesgo para el servicio de la deuda.

– Exportaciones de aceite refinado bajan en 50% en el primer cuatrimestre de este año

Las exportaciones bolivianas de aceite refinado de soya registraron una caída del 50% en volumen y valor durante los primeros cinco meses de 2025, en comparación al mismo periodo de los años pasados, según datos oficiales de la Aduana Nacional. La presidenta de la entidad, Karina Serrudo, informó que entre enero y mayo de este año se exportaron casi 49.000 toneladas de aceite refinado de soya, por un valor de 56 millones de dólares. Estas cifras representan una reducción drástica frente a las más de 130.000 toneladas y los 135,8 millones de dólares exportados en igual periodo de 2024. “Las exportaciones de este producto cayeron considerablemente este año. Si comparamos con el periodo 2021-2023, cuando el promedio anual rondaba las 98.000 toneladas y los 125 millones de dólares, el descenso es aún más evidente”, advirtió Serrudo. La funcionaria explicó que esta disminución puede estar vinculada a las regulaciones vigentes.

– De enero a abril de este año, las exportaciones de GLP se desplomaron y Bolivia dejó de vender a Brasil y a Perú

Las exportaciones bolivianas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) han registrado una fuerte caída en los primeros cuatro meses de este año, lo que marca el fin de las ventas regulares a los mercados de Brasil y Perú, según un informe procesado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) con base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). De acuerdo con el detalle oficial, entre enero y abril de 2025, Bolivia solo logró exportar 3.110 toneladas de GLP, por un valor de 1,5 millones de dólares, principalmente hacia Paraguay. Esta cifra es inferior a los montos obtenidos en similares periodos de 2023 y 2024, cuando las ventas superaban los 10 millones de dólares y alcanzaban más de 20.000 toneladas, con Brasil como principal destino (ver cuadro). Al respecto, el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, alertó sobre una posible escasez de GLP en el mercado interno, debido a que Bolivia ya no produce el excedente necesario para exportar.