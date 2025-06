Juez ordena liberación de estudiante propalestino en EE.UU.

Mahmoud Khalil fue arrestado en marzo y enfrenta amenazas de deportación por parte de la administración Trump.

Fuente: Globo G1

Un juez federal ordenó el viernes (20) al gobierno de Estados Unidos que libere a Mahmoud Khalil, un estudiante de la Universidad de Columbia que participó en manifestaciones pro palestinas y que se encuentra detenido desde marzo en un centro de detención de inmigrantes.

El juez Michael Farbiarz de un tribunal federal de Nueva Jersey dijo que sería «muy, muy inusual» que el gobierno continúe deteniendo a un residente legal del país que probablemente no huya y que no ha sido acusado de violencia, según Associated Press.

En su fallo, ordenó que Khalil fuera liberado más tarde el viernes, ya que el gobierno «claramente no cumplió» con los requisitos para su arresto.

Desde su detención en Nueva York el 8 de marzo por protestar contra la guerra en la Franja de Gaza, Khalil se ha convertido en un símbolo de la voluntad del presidente Donald Trump de silenciar el movimiento estudiantil en apoyo de los palestinos.

Nacido en Siria de padres palestinos, Khalil tiene residencia permanente en Estados Unidos. Tras su arresto, fue enviado a Luisiana, a casi 2.000 km de Columbia.