Jugadores de ABB llevan casi tres semanas sin entrenar por falta de pagos

El primer plantel no se entrena desde el 27 de mayo y denunció que la dirigencia le adeuda cuatro meses de salario.

Pedro Rivero de Ugarte

Fuente: eldeber.com.bo

El plantel profesional de Academia del Balompié Boliviano (ABB) atraviesa un presente complicado. Los jugadores no entrenan desde el pasado 27 de mayo, en protesta por el incumplimiento de pagos por parte de la dirigencia. Según denunciaron, se les adeudan cuatro meses de salario, situación que afecta no solo su estabilidad económica, sino también la continuidad de su actividad profesional.

El último partido disputado por el club alteño en la Liga Boliviana fue el 26 de mayo, en la derrota por 3-2 ante The Strongest. Desde entonces, el equipo dirigido por Pablo Godoy no volvió a tener sesiones de entrenamiento. Esta situación genera preocupación de cara al próximo compromiso, programado para el sábado a las 15:00, cuando ABB debe enfrentar a Always Ready.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

A través de un comunicado oficial, los jugadores expresaron su “profunda preocupación y malestar” por la situación que atraviesan. “Llevamos cuatro meses sin percibir nuestros salarios, lo que no solo nos afecta directamente a nosotros y nuestras familias, sino que también pone en jaque el normal desarrollo de nuestra actividad profesional”, señala el documento.

El grupo de futbolistas lamentó que, pese a haber actuado con paciencia y profesionalismo, la situación no haya mejorado. “Cumplimos cada día con nuestros entrenamientos, partidos y compromisos, priorizando siempre al club, sus colores y su gente. Sin embargo, consideramos que ha llegado el momento de alzar la voz”, continúa el comunicado, en el que también denuncian una “burla” por parte de la dirigencia ante la falta de soluciones.

Finalmente, el plantel exige que el conflicto se resuelva con la seriedad que merece. “No se trata solo de una cuestión económica, sino de respeto y dignidad. No buscamos el conflicto, sino una solución concreta y justa”, concluye el pronunciamiento. El silencio de la dirigencia hasta el momento agrava la incertidumbre sobre el futuro inmediato del club en la competición.