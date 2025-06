Justicia ordena la detención preventiva durante cinco meses para el exministro Cesar Siles

Fuente: Unitel

Tras al menos nueve horas de audiencia, este sábado la Justicia determinó que el exministro de Justicia, César Siles, sea enviado a la cárcel de Patacamaya durante cinco meses, mientras la Fiscalía investiga el caso consorcio.

El exministro del presidente Luis Arce fue aprehendido la tarde del jueves luego que llegó con su abogado a la fuerza anticrimen y el viernes, Siles fue puesto frente a un investigador para prestar su declaración informativa.

Con relación al audio atribuido a Siles, que registra una presunta llamada de esta exautoridad al juez de Coroico Marcelo Lea Plaza, para supuestamente “direccionar” un fallo judicial, el abogado de Siles señaló que este material no fue presentado a la Fiscalía.

“No se adjunta el soporte (audio), solo se tiene fotos de conversaciones, pero no existe el soporte, por lo tanto, no se puede realizar una pericia. Si quisieran presentar el soporte, ya es tarde, porque ya es una prueba contaminada”, dijo.

Antes de ser aprehendido, Siles tuvo contacto con los medios de comunicación y dijo que se someterá a la investigación.

“Yo no me voy a escapar del país, yo estoy acá para asumir mi defensa. Aclarar que las indicaciones que me hacen son falsas. En ningún momento he tenido contacto con el doctor Roger Mariaca, el Fiscal General (del Estado), con el doctor (Luis Carlos) Torres, fiscal Departamental de La Paz, para favorecer o desfavorecer, eso es totalmente falso”, dijo.