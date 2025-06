La Cumbre del TSE determina doce puntos para garantizar las elecciones y la pacificación del país

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Los asistentes a la cumbre del TSE definieron garantizar los comicios. Foto: TSE

Boris Bueno Camacho / La Paz

IV Encuentro Multipartidario acuerda defender el voto del 17 de agosto, pacificar el país y aplicar la ley a saboteadores del proceso electoral. ONU condena violencia en Bolivia y afirma que urge reducir las tensiones en el contexto preelectoral. «Si no aprehendemos a Evo es porque a nosotros sí nos importa la vida», dice el Gobierno.

– IV Encuentro Multipartidario acuerda defender el voto del 17 de agosto, pacificar el país y aplicar la ley a saboteadores del proceso electoral

Ante la creciente tensión social y política que se vive en el país, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) llevó adelante el IV Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, que concluyó esta noche con el compromiso nacional, plasmado en 12 puntos, con el objetivo de garantizar las elecciones generales del 17 de agosto, pacificar el país y aplicar sanciones penales contra quienes intenten sabotear el proceso electoral, entre otros. “La violencia, sea política, social o simbólica, no construye, solo divide. (…) Cada grito de odio, cada acto de represión, cada gesto de intolerancia nos aleja de lo que verdaderamente queremos: un país justo, plural, democrático y en paz”, expresó el vocal del TSE, Gustavo Ávila, al leer la declaración del encuentro. Entre las 12 conclusiones, se establece como uno de los puntos el compromiso con el respeto al Estado de derecho y la realización de las elecciones nacionales. Los presentes también se comprometieron a buscar la pacificación del país mediante el diálogo, y a rechazar cualquier forma de confrontación.

– Gobierno reporta 191 heridos en los ataques evistas y envía ayuda a Llallagua

El Gobierno confirmó hasta la noche de este jueves 191 personas damnificadas por los bloqueos, quienes recibieron atención en diferentes centros de salud. «Hasta este momento tenemos 191 pacientes que se han atendido, 57 son de Cochabamba; 20, de Oruro; 112 son de Potosí y dos de Santa Cruz», informó la ministra de Salud, Maria Renée Castro. La funcionaria explicó que el diagnóstico principal de la atención médica en los atendidos se debió a múltiples contusiones, otros con traumatismo cráneo encefálico leve, moderado y en estado severo. También se presentaron pacientes con shock hipovolémico, quemaduras por dinamita, fracturas en base de cráneo, heridas costales, heridas en abdomen, fracturas costales, fracturas nasales y policontusos. Entre los casos que más preocupan está el de un joven que ayudaba en las tareas de desbloqueo en la localidad de Llallagua, a quien los evistas empujaron por un barranco de 60 metros, provocándole una fractura en la base del cráneo.

– Gobierno denuncia a Evo Morales ante la comunidad internacional por causar luto y caos en el país: “Nadie se opone a las elecciones, solo él”

El viceministro de Relaciones Exteriores, Esteban Catarina Mamani, informó que el Gobierno elevó hoy una denuncia formal ante instancias internacionales contra el expresidente, Evo Morales, a quien acusa de ser el principal responsable de los hechos violentos que han causado muertes de policías, civiles y caos en el país. “La denuncia internacional es prácticamente a todos los gobiernos del mundo, países vecinos que tenemos en América Latina, países de Asia, de Europa, estamos dando a conocer todos los hechos de manera imparcial ¿Por qué decimos esto? Porque ningún otro partido en la actual democracia se está oponiendo a las elecciones generales, ninguna otra organización social se está oponiendo a las elecciones generales, solo hay una persona, hay un líder político y sus acompañantes que lamentablemente son los que han recurrido al bloqueo”, dijo Catarina en conferencia de prensa. El viceministro calificó como asesinato la muerte de efectivos policiales en los enfrentamientos.

– ONU condena violencia en Bolivia y afirma que urge reducir las tensiones en el contexto preelectoral

ONU Derechos Humanos alertó este jueves sobre la situación de tensión y violencia en Bolivia, y urgió a todos los sectores a privilegiar el diálogo democrático y respetar los derechos humanos en el país. La Oficina condenó con firmeza los recientes hechos de violencia y las muertes de al menos cinco personas, incluidos tres policías y un bombero en Llallagua (Potosí), y un civil en Cochabamba. “Urge una investigación imparcial y exhaustiva para establecer las responsabilidades tras estas muertes y hechos de violencia, a fin de garantizar la justicia y prevenir la impunidad”, instó Jan Jarab, Representante de ONU Derechos Humanos para América del Sur. “También se deben realizar todos los esfuerzos para reducir las tensiones y evitar nuevos hechos de violencia”. El Representante afirmó que las normas internacionales de derechos humanos no amparan a quienes incitan o cometen actos de violencia durante una manifestación, en particular aquellos que pueden provocar lesiones o muerte.

– Militares y policías llegaron a Llallagua y fueron recibidos con pañuelos blancos y aplausos

Un contingente policial militar llegó la noche de este jueves a la localidad de Llallagua, en el norte de Potosí, para reforzar la seguridad de esta población tras los ataques de grupos evistas que ocasionaron la muerte de policías, heridos y numerosos destrozos. Más de 60 vehículos llegaron a Llallagua llevando efectivos militares y policiales, además de insumos para la población. Los pobladores de Llallagua recibieron con aplausos, vítores y pancartas de apoyo a los militares y policías. Se vio ingresar más de cinco tanquetas, camiones, camionetas y otros vehículos, mientras la población recibe con pañuelos blancos a los uniformados. “Gracias, los recibimos con cariño”, dijo una vecina levantando su pañuelo blanco. Otro vecino gritó “bienvenidos” levantando una bandera nacional. “Tenemos el respaldo con los hermanos militares, estamos fortalecidos. El Estado sienta presencia. Ya no hay puntos de bloqueo”, afirmó un oficial de Policía, señalando que mantendrán la paz de la región.

– Arce confirma que policías y FFAA lograron desbloquear la ruta Cochabamba-Oruro

El operativo policial militar logró desbloquear este jueves la carretera entre Cochabamba, Oruro y La Paz, confirmó el presidente Luis Arce, que afirmó que las tareas para garantizar la transitabilidad en el país continuarán. “Informamos al pueblo de Bolivia que hace minutos atrás, producto de los operativos anunciados, nuestros efectivos de la Policía Boliviana y militares de las Fuerzas Armadas, con el apoyo de vecinos cansados de los grandes perjuicios por el cierre de vías, lograron desbloquear la ruta Oruro-Cochabamba”, afirmó. El presidente felicitó a los efectivos policiales por su trabajo y afirmó que se investigará las acciones violentas de los bloqueadores evistas que dejaron 4 uniformados fallecidos y más de 15 heridos. “Continuamos con la firme decisión de continuar con el desbloqueo de la totalidad de las carreteras, y de darle seguimiento a las investigaciones judiciales para dar con los autores de la violencia desatada contra nuestros efectivos”, escribió en sus redes sociales.

– «Si no aprehendemos a Evo es porque a nosotros sí nos importa la vida», dice el Gobierno

Si el Gobierno no ejecuta el mandamiento de aprehensión contra Evo Morales es porque le importa la vida, afirmó la noche de este jueves la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien agregó que en este momento la administración de Luis Arce está concentrada en atender las tareas de desbloqueo. «Si hay acciones que nosotros no hemos tomado en este momento, y creo que es de conocimiento público, cuál es la forma en la que está Evo en este momento, ha sido porque a nosotros sí nos importa la vida de la población», señaló la autoridad en conferencia de prensa. Desde hace 10 días los sectores controlados por Morales cumplen un bloqueo nacional de caminos para exigir la renuncia del presidente y forzar a la inscripción de la candidatura del exjefe del MAS. «Nosotros estamos concentrados en precautelar no solamente la vida de la población boliviana, sino de ver lo que está ocurriendo con los bloqueos y tomar acciones para el desbloqueo como lo hemos visto hoy», señaló la Ministra.

– Esposas de policías se declaran en emergencia

Tras la muerte de cuatro efectivos policiales en Llallagua, Potosí, la Federación Nacional Única de Esposas de Policías se declaró en emergencia y anunció que no permitirán que sus esposos sean enviados a zonas de conflicto si no cuentan con el equipo adecuado para proteger sus vidas. Guadalupe Cárdenas, representante de la federación, expresó su indignación por la situación que atraviesan los efectivos policiales y denunció que están siendo utilizados en medio de una disputa política entre facciones del oficialismo. “Realmente estamos viviendo una dictadura tremenda en nuestro país, la persecución, y lo malo que ahorita, que son un partido político dividido en dos, entre evistas y arcistas, se están peleando, y nuestra bella institución, nuestros policías, se están cayendo como carne de cañón”, manifestó Cárdenas en La Hora Pico de eju.tv. Consultada sobre las medidas que toman, dijo que desde este jueves la familia policial se encuentra en alerta permanente. Asimismo, denunció que los uniformados tienen restringido incluso el uso de su arma de reglamento.

– La inversión de dinero que maneja la movilización proviene del narcotráfico, afirma Santistevan

El abogado y coronel en servicio pasivo Jorge Santistevan denunció que el origen del financiamiento para las movilizaciones convocadas por sectores afines a Evo Morales proviene del narcotráfico. Aseguró que existen fundamentos y evidencias que vinculan a redes criminales con la desestabilización política que atraviesa el país. “En toda crisis, cuando se emplean fuerzas para la pacificación y el control del territorio, hay riesgos y esos riesgos se asumen con el profesionalismo. Las Fuerzas Armadas son administradores de la violencia y tienen que aplicar los principios de proporcionalidad, necesidad y legalidad”, señaló Santistevan en entrevista con La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. Sin embargo, advirtió que la falta de institucionalidad agrava la situación y permite la expansión de estructuras paralelas. En ese contexto, apuntó directamente a los recursos que movilizan las protestas, señalando que provienen del narcotráfico. “El otro tema es el narcotráfico, el dinero que está manejando toda la movilización», dijo.

– El precio del kilo de pollo se vende hasta en Bs 37 en La Paz y en Santa Cruz baja a Bs 15,50

El kilo de la carne de pollo en algunos mercados de La Paz se llegó a comercializar esta semana en 35 y 37 bolivianos, pero hay poca oferta y el producto se agota en pocas horas, mientras que en Santa Cruz el kilo de este alimento bajó a 15,50 bolivianos y hay sobreoferta. Este medio consultó en un mercado del centro de la Paz el precio e indicaron que el lunes llegó con un precio de 32 bolivianos, pero ahora se elevó a 35 y 37 bolivianos. Al promediar la 13.30 horas ya no quedaba este producto y en los puestos solo se ofrecía pechugas de pollo, con un precio encima de 50 bolivianos el kilo. A esa misma hora, en una sucursal de Sofía, en la zona de Sopocachi, indicaron que llegó pollo en la mañana, pero se agotó rápido. Hubo filas porque el precio de venta era de 24,20 bolivianos el kilo. La anterior semana, en los mercados de La Paz, el precio de esta carne aumentó hasta 28 y 29 bolivianos, debido a los bloqueos que protagonizan seguidores del expresidente Evo Morales.