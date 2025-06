La expresidenta Kirchner denuncia una persecución judicial para impedir su candidatura a legisladora de Buenos Aires

La expresidenta argentina Cristina Kirchner (centroizquierda), condenada en una causa por corrupción, sugirió que su arresto es inminente al denunciar este sábado una persecución judicial para impedirle competir en las elecciones de la provincia de Buenos Aires por una banca a diputada el 7 de septiembre.

Fuente: RFI

La dos veces exmandataria (2007-2011 y 2011-2015) y exvicepresidenta (2019-2023) fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación política, pero no ha sido encarcelada porque la Corte Suprema tiene pendiente resolver si acepta analizar un recurso de queja presentado por su defensa.

Aunque el máximo tribunal no tiene plazos para expedirse, la reciente candidatura de Kirchner para las legislativas provinciales puede acelerar los tiempos de la Corte, según sugirió en su discurso.

Kirchner, de 72 años, competirá por una banca en el populoso tercer distrito electoral de la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina, donde el peronismo es fuerte. De obtener una banca tendrá inmunidad mientras dure su mandato de cuatro años.

Sin embargo, si la Corte rechaza el recurso de Kirchner, la condena será de cumplimiento inmediato. Por ser mayor de 70 años puede peticionar arresto domiciliario.

Este sábado, durante un acto partidario en la provincia de Corrientes (noreste), Kirchner sugirió la inminencia de su arresto para frustrar su candidatura.

«Salió el anuncio y se desataron los demonios, comenzando a pedir de todos lados que me metan presa. No hay que enojarse sino estar atentos a que me metan presa. Hay editoriales que dicen que estoy acorralada y acabada, pero si es así, ¿por qué no me compiten y ganan electoralmente?, Mirá cómo tiemblo», dijo.

La justicia también puede atender un pedido del jefe de fiscales, quien apeló la condena de Kirchner para pedirle a la Corte que le aplique el encuadre de «asociación ilícita» lo que elevaría el castigo a 12 años de prisión.

«Me podrán meter presa. El mes de junio es un mes tremendo para el peronismo», dijo al recordar hechos trágicos de la historia argentina, como fusilamientos de militantes peronistas durante el gobierno de facto o el bombardeo de la Plaza de Mayo ocurrido en un fallido golpe de Estado contra Juan Perón en 1955.

«Nos han fusilado, bombardeado, torturado, desaparecido, me han gatillado en la cara porque me quieren presa o muerta», añadió al recordar el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre de 2022.

«Lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo, que quiere mejor salario y mandar a sus hijos a la universidad», señaló la dirigente peronista en su discurso en el que criticó las medidas de ajuste económico del presidente ultraliberal Javier Milei.

© 2025 AFP