“La situación es insostenible”: Productores de Adepor se declaran en emergencia

Ligia Portillo







Fuente: Red Uno/Que no me pierda

En medio de una creciente inestabilidad económica y política, los productores afiliados a la Asociación Departamental de Porcicultores de Santa Cruz (ADEPOR) enfrentan una crisis sin precedentes que amenaza con desatar una grave emergencia alimentaria a nivel nacional.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La escasez de insumos, el alza sostenida en los costos de producción y los bloqueos en rutas estratégicas han puesto en jaque al sector agropecuario, considerado por muchos como el último bastión económico del país. “Siempre hemos dicho que el último patrimonio que le queda al país es la agropecuaria. Ya no hay gas, no hay diésel, ni gasolina. No tenemos dólares, hay contrabando. Producir en estas condiciones es un reto de hombres comprometidos”, denunció Jorge Méndez, presidente de ADEPOR.

Uno de los factores más críticos es la falta de maíz, insumo fundamental para la alimentación de los animales. Esta carencia ha disparado los costos de producción, obligando a muchos productores a reducir sus operaciones o a cerrar por completo. A esto se suma la falta de combustible y los bloqueos en las rutas, que complican el transporte de carne y otros productos hacia los principales centros de consumo del país.

“El gobierno está quebrado, sin recursos. Hoy enfrenta no solo una crisis económica, sino también una política. ¿Cómo vamos a llegar a Cochabamba si no hay diésel y las carreteras están bloqueadas?”, cuestionó Méndez, reflejando el malestar creciente en el sector.

Los efectos ya se sienten en los mercados. En el departamento de La Paz, el precio del kilo de carne de cerdo ha subido drásticamente, pasando de 27 a 42 bolivianos. Los productores advierten que si no se toman medidas urgentes, el desabastecimiento podría extenderse a otros alimentos esenciales como arroz, leche y huevos.

“Los mercados poco a poco se están desabasteciendo”, alertó Méndez. La advertencia no es menor, la crisis porcina podría convertirse en el detonante de una emergencia alimentaria de gran escala si no se implementan soluciones inmediatas.