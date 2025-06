Lima: Ajpi debe ser sincero, los créditos están trabados en la Asamblea Legislativa

“Cuando Ajpi dice que tiene que pasar a Choquehuanca, no es que pasa automáticamente, pasa porque él no hizo su trabajo, ni Andrónico Rodríguez”, sostuvo Lima.

Santa Cruz.- En respuesta a las críticas vertidas por el senador del MAS Félix Ajpi, el exministro de Justicia y actual asesor jurídico de Morena, Iván Lima, sostuvo que el debate público debe ser intenso, pero también honesto. En ese sentido, Lima afirmó que el legislador “falta a la verdad” al asegurar que la Cámara de Senadores cumplió con los compromisos asumidos en las reuniones multipartidarias convocadas por el órgano Electoral, particularmente en lo que respecta a la aprobación de créditos internacionales.

“Escuché las declaraciones del senador Félix Ajpi y él falta a la verdad en un punto fundamental: el crédito japonés ha sido rechazado por la Asamblea Legislativa, de la cual él forma parte”, afirmó Lima en entrevista en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Precisó que se trata de un crédito concesional por más de 100 millones de dólares, destinado a garantizar la contratación de personal para el voto en el exterior, en beneficio de miles de bolivianos residentes fuera del país que, además, aportan significativamente a la economía nacional.

Pero -dijo Lima- el propio presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) advirtió que esos recursos no estaban garantizados justamente porque el Senado no aprobó el crédito correspondiente. “Lo mismo sucede con otros créditos que suman casi 1.800 millones de dólares, hoy trabados en la Asamblea Legislativa, especialmente en la Cámara de Senadores”, agregó.

Con esos antecedentes, el exministro criticó a la directiva del Senado, señalando que, según el reglamento de la Asamblea Legislativa, cuando los senadores no cumplen con su trabajo, los proyectos de ley deben pasar directamente al presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca. “Cuando Ajpi dice que tiene que pasar a Choquehuanca, no es que pasa automáticamente, pasa porque él no hizo su trabajo, ni Andrónico Rodríguez”, sostuvo.

