Los bloqueos bajan, dimite el ministro de Justicia y Evo pide “investigación internacional” sobre los decesos

Por Pablo Peralta Miranda

Fuente: Visión 360

Los puntos de bloqueos “evistas” persisten, pero se redujeron, el sábado, a ocho, mientras que el ministro de Justicia, Cesar Siles, renunció para evitar -sostuvo- cualquier pretexto de “quienes insisten con perpetuarse en el poder”. En tanto, Evo Morales emitió un mensaje en sus redes, en el que pide paz y una “investigación internacional” sobre los muertos en el marco de los cortes de ruta.

La medida de los seguidores de Morales, que en la víspera cumplió trece días, se redujo a ocho puntos de bloqueos, según el reporte de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras. El grueso de los cortes de ruta está en Cochabamba (cinco) y hay un punto en Potosí. El 6 de junio, se llegó a contabilizar hasta 34 puntos de bloqueos, extendidos en siete departamentos.

La reducción de los cortes de vía se da después de los hechos luctuosos ocurridos, esta semana, en Llallagua (Potosí) y Confital (Cochabamba). La cifra de fallecidos en el marco de los bloqueos asciende a seis (tres policías, un bombero rescatista y dos civiles), según datos oficiales. Del total, cinco fallecimientos ocurrieron en Potosí y uno en el departamento cochabambino.

Morales, en un post en su cuenta de X, hizo referencia a que hay “hermanos campesinos asesinados” que como los oficiales de la Policía “merecen justicia”. El Gobierno y las fuerzas de orden aún no han confirmado o negado aquella aseveración del exmandatario.

Los dolorosos acontecimientos en Llallagua no pueden quedar en la impunidad. Lo ocurrido amerita una investigación internacional, independiente y transparente. No basta con identificar a los autores materiales de las muertes: es imprescindible establecer quiénes ordenaron la… — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 14, 2025

Precisamente al respecto, el líder de “Evo Pueblo” exigió paz y una “investigación internacional” por los asesinatos de policías y civiles en el marco de los bloqueos que llevan adelante sus seguidores, en busca de forzar su candidatura.

“Los dolorosos acontecimientos en Llallagua no pueden quedar en la impunidad. Lo ocurrido amerita una investigación internacional, independiente y transparente. No basta con identificar a los autores materiales de las muertes: es imprescindible establecer quiénes ordenaron la intervención policial y militar conjunta. Quienes dieron la orden no pueden ser los encargados de investigarse a sí mismos”, escribió el exmandatario en sus redes.

Mientras aquello ocurrió en torno a los bloqueos y respecto el pedido de Morales, el ministro de Justicia, Cesar Siles, presentó de forma sorpresiva su renuncia al cargo. En una carta, dirigida al presidente Luis Arce, indica que dimitió porque supo de acusaciones en su contra sin fundamento y agrega que deja el puesto a fin de evitar “cualquier nuevo pretexto de quienes insisten con perpetuarse en el poder”.

“Los últimos días he sabido de rumores y acusaciones en mi contra sin fundamento a prueba alguna, que merecen aclaración, por lo que, por mi buen nombre, mi familia y las personas que saben cuánto cuesta empezar de abajo y mantener una impecable trayectoria, y a fin de evitar cualquier nuevo pretexto de quienes insisten con perpetuarse en el poder y pretenden desestabilizar el país, afectar la gestión gubernamental o evitar las elecciones generales, presento a usted como Máxima Autoridad del país mi renuncia”, se lee en la misiva del ministro saliente.

Siles indica en su carta que pidió al Gobierno que la renuncia sea efectiva el martes, 17 de junio, algo que el Ejecutivo aceptó a fin de que la transición en el ministerio de Justicia sea ordenada, según la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.

