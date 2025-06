Los 2.110 candidatos inhabilitados quedaron fuera de las elecciones presidenciales, precisa el vocal Dávila

El presidente interino del TSE, Óscar Hassenteufel, informó que «de un total de 3.290 candidatos que fueron presentados por las diversas fuerzas políticas, hay 1.180 candidatos habilitados, que equivalen a un 35,87%»

eju.tv / Video: Que no me pierda

Un total de 2.110 candidatos quedaron inhabilitados en las elecciones generales del 17 de agosto de este año. El vocal Gustavo Ávila remarcó que estas personas quedaron fuera de la contienda electoral.

«Cuando el candidato es identificado como inhabilitado ya no puede volver a habilitarse, es decir, ese candidato ha sido anulado, tampoco puede pasar a otra candidatura o a otra organización política», indicó la autoridad electoral en una entrevista con el programa Que no me pierda de la red UNO.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Al tener esa denominación de inhabilitado, como su nombre lo indica lo imposibilita a volver a ser candidato», remarcó.

El presidente interino del TSE, Óscar Hassenteufel, informó que «de un total de 3.290 candidatos que fueron presentados por las diversas fuerzas políticas, hay 1.180 candidatos habilitados, que equivalen a un 35,87% del total de postulantes presentados por las organizaciones políticas».

Dávila precisó que en el caso de los inhabilitados «la sustitución es hasta 72 horas antes del proceso» electoral.

«En el tema de la renuncia que es el ejemplo que hablábamos la norma nos dice que cuando sucede una renuncia tiene que darse hasta 45 días antes del proceso electoral», señaló.

Fuerzas

La alianza Unidad logró habilitar a 230 de 348 candidatos inscritos.

La alianza Libertad y Democracia (Libre) tiene 215 habilitados de 330.

Autonomía Para Bolivia-Súmate (APB-Súmate) suma 191 habilitados de 340.

Nueva Generación Patriótica (NGP) obtuvo 119 habilitados de 318.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) logró 118 postulantes avalados de 344.

La Alianza Popular tiene 87 habilitados de un total de 336.

La Alianza Fuerza del Pueblo tiene 80 habilitados de los 292 candidatos.

La Alianza Libertad y Progreso ADN tiene 80 habilitados de un listado de 314 candidatos.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) logró 50 habilitaciones de 320 presentados.

El Movimiento de Renovación Nacional (Morena) tes la fuerza con la menor cantidad de habilitados, solo 7 de sus 344 postulantes lograron el aval del TSE.