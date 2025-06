¿Los concejales de UCS Alcocer y Mucarzel cometieron transfugio?

Mucarzel exigió transparencia y respeto al debido proceso, y señaló que continuará denunciando estas irregularidades que, según dijo, atentan contra la democracia y la voluntad popular.

eju.tv / Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- La concejal Silvana Mucarzel rechazó las acusaciones de transfugio político impulsadas por Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y afirmó que su “delito” fue negarse a aceptar arbitrariedades cometidas desde su propia organización política, por lo que considera que su destitución del cargo fue injusta y carente de fundamento legal.

“Yo no cometí transfugio. UCS presentó la denuncia en enero de este año, cuando aún era presidenta del Concejo Municipal. En ese momento no era candidata a nada, ni tenía pretensiones políticas. Mi falta, según ellos, fue expresar simpatía por el proyecto del precandidato Manfred Reyes Villa, pero eso no justifica que me acusen de transfugio”, explicó Mucarzel en La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

La autoridad detalló que en el periodo previo a su destitución enfrentó presiones, amenazas y agresiones por hacer respetar la institucionalidad del Concejo Municipal. “Me patearon las puertas del Concejo, hubo enfrentamientos, arbitrariedades, solo por querer jerarquizar y defender la institución. Días antes de que se presenten las listas oficiales, recibí una invitación para ser candidata a senadora y la acepté, pero eso fue mucho después de la denuncia de UCS”, remarcó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Mucarzel también denunció que el concejal Israel Alcócer fue víctima del mismo procedimiento, basado en argumentos débiles y falsos. “A Israel lo acusan de transfugio porque visitó a su amigo, el gobernador Luis Fernando Camacho, en el penal de Chonchocoro. ¿Eso es un delito político? Es absurdo”, expresó.

La concejal disidente de UCS cuestionó duramente el accionar del TED Santa Cruz por haber entregado credenciales a los concejales suplentes, basándose en lo que considera acusaciones sin sustento. “Sabíamos hace meses que esto se venía cocinando. Hicimos conferencias de prensa, denunciamos públicamente que posiblemente había plata de por medio para que se emitan esas credenciales a favor de quienes pactaron con el alcalde y su entorno”, advirtió.