Los detalles del foro presidencial para este viernes en la UPSA del Colegio de Economistas

“El objetivo es que los candidatos no solo hablen de lo inmediato, sino que expongan su visión de futuro, cómo proyectan al país en el mediano y largo plazo en dos áreas críticas como son la energía y la economía”, sostuvo Akamine.

eju.tv / Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- Este viernes, la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA) será el escenario del Foro Presidencial: Energía, Economía y Futuro, un espacio donde los candidatos a la presidencia tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas y visiones de largo plazo sobre dos ejes estratégicos para el país: el energético y el económico.

El evento se desarrollará desde las 08:00 hasta las 13:00 y será de acceso libre para el público interesado, según informó Jorge Akamine, presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, entidad organizadora del encuentro.

“La entrada es totalmente gratuita para los interesados. Queremos abrir este espacio a todos los ciudadanos que deseen escuchar de primera mano las propuestas de quienes aspiran a conducir el país”, afirmó Akamine en entrevista en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El foro estará dividido en dos bloques temáticos. El primero, de 08:00 a 10:30 aproximadamente, estará enfocado en el tema energético, abordando asuntos como el futuro del litio, los hidrocarburos, los minerales estratégicos, el medio ambiente y las políticas sobre combustibles.

El segundo bloque se centrará en la economía, donde se espera que los candidatos expliquen sus planes respecto a políticas fiscales y monetarias, el tipo de cambio, el déficit fiscal, la inflación y otros indicadores macroeconómicos clave.

Pese a las expectativas de una participación amplia, aún no han confirmado su asistencia los candidatos Jorge Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa ni Andrónico Rodríguez. “Tuto y Manfred tuvieron conversaciones con nosotros, pero lamentablemente no se concretó su participación. Andrónico fue formalmente invitado, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta alguna”, lamentó Akamine.

Estas declaraciones del economista pueden escuchar desde el minuto 09:22 del video adjunto en la presente nota.