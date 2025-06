Los inmigrantes temen las redadas de Trump en la ‘capital mundial de la fresa’

En junio, las redadas de deportación, que ya se producían desde hacía unos días en zonas urbanas del condado de Los Ángeles, llegaron a este valle, en el corazón agrícola de California.

Dos mujeres yacen inmóviles entre las interminables hileras de moreras.

Cuando notan nuestra presencia en el invernadero, se levantan unos centímetros del suelo y nos miran con miedo.

«¿Eres de ICE?», pregunta una de ellas, vestida con una gorra y un pañuelo morado que le cubre el rostro y solo deja visibles sus ojos.

La respuesta de que no somos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, sino periodistas, no la tranquiliza. Así que revisa con atención mi credencial de prensa, mi perfil en redes sociales y los informes firmados que muestro en mi celular.

«¿Y has visto algún camión de la Migra? ¿Están patrullando por ahí?», pregunta.

Mexicana e indocumentada, recoge moras, frambuesas y otras frutas desde las seis de la mañana hasta las dos de la tarde en Oxnard, una ciudad de California que se enorgullece de ser «la capital mundial de la fresa».

Pero hoy, al final de su viaje, espera que alguien venga a recogerla para no correr la misma suerte que otras personas en su misma situación migratoria que, el día anterior, fueron detenidas camino a casa.

En junio, las redadas de deportación, que ya se producían desde hacía unos días en zonas urbanas del condado de Los Ángeles, llegaron a este valle, en el corazón agrícola de California.

Las operaciones han sido recibidas con rechazo por la población en las calles, con protestas mayoritariamente pacíficas, aunque también se han registrado algunos disturbios.

El presidente Donald Trump respondió a las protestas enviando cientos de marines y miles de tropas de la Guardia Nacional para «ayudar a restablecer la ley y el orden», una medida que ha alimentado la tensión con las autoridades locales y estatales, encabezadas por el gobernador de California, Gavin Newsom.

Los inmigrantes indocumentados representan el 40% del sector

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero con la promesa de llevar a cabo «la mayor deportación en la historia del país», las detenciones de inmigrantes indocumentados se han multiplicado.

Han ocurrido en calles, iglesias, escuelas, tribunales y, cada vez más, en lugares de trabajo.

Hasta principios de junio, el sector agrícola parecía haber escapado a estas acciones, pese a que más del 40% de los trabajadores no tienen documentos para vivir en el país, según una estimación de 2022 del Departamento de Agricultura.

En California, esa cifra llega al 50 %, según una investigación de la Universidad de California, Merced. Según cálculos del Centro de Estudios Migratorios, los trabajadores agrícolas representan aproximadamente el 4 % de la fuerza laboral indocumentada del país.

Sin embargo, el martes (06/10), la alarma por la presencia de agentes de inmigración se extendió por las zonas rurales de California, desde la costa central hasta el Valle de San Joaquín.

Si bien el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha confirmado qué áreas están siendo allanadas, grupos de defensa de los inmigrantes dicen que han recibido llamadas, videos y mensajes de texto informando sobre redadas en varios condados.

En Oxnard, en medio de acres de tierras de cultivo e invernaderos a unas 60 millas al noroeste de Los Ángeles, agentes de ICE allanaron al menos nueve granjas y arrestaron a 35 personas.

La información fue confirmada por Lucas Zucker, codirector ejecutivo de CAUSE, organización que trabaja en defensa de los derechos de los trabajadores agrícolas.

«Parecía una operación increíblemente indiscriminada, como si hubieran ido de granja en granja intentando eliminar a cualquiera que apareciera», afirma.

Según Zucker, muchos establecimientos de la zona no permitieron la entrada a los agentes, ya que no contaban con órdenes judiciales.

Esto demuestra que no tienen órdenes de arresto específicas. Simplemente están allanando comunidades como Oxnard en una búsqueda indiscriminada para cumplir con sus cuotas de arrestos.

Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca y uno de los principales arquitectos de las políticas migratorias más duras de la administración Trump, confirmó en una entrevista con Fox News en mayo que el nuevo objetivo era alcanzar «al menos 3.000 detenciones de ICE por día».

En la misma línea, el «zar de la frontera» de Trump, Tom Homan, dijo que habrá más redadas en lugares de trabajo «que nunca antes en la historia».

Sin embargo, durante una reunión de gabinete el 10 de abril, Trump había sugerido que los propietarios de granjas podrían pedir permiso al gobierno federal para conservar a algunos de sus trabajadores, siempre que primero abandonen el país y luego regresen legalmente con el apoyo de sus empleadores.

«El trabajador agrícola vendrá con una carta firmada por ciertas personas que dice: ‘Esto es genial, este es un gran trabajador’. Así que les facilitaremos un poco la situación y con el tiempo los traeremos de vuelta. Se irán y regresarán legalmente», dijo.

A raíz de las redadas en Oxnard, el presidente se ha retractado parcialmente de este supuesto plan.

«Nuestros grandes agricultores y la gente de la industria hotelera y del ocio han estado diciendo que nuestra política migratoria extremadamente agresiva les está quitando muy buenos trabajadores que han estado con ellos durante mucho tiempo y que son casi imposibles de reemplazar», escribió Trump en su cuenta de redes sociales, TruthSocial, el jueves pasado (06/12).

Agregó que en muchos casos son «criminales a quienes se les permitió ingresar al país gracias a la extremadamente estúpida política de fronteras abiertas» quienes ocupan estos puestos de trabajo.

«Esto no es bueno. Debemos proteger a nuestros agricultores, pero sacar a los criminales de Estados Unidos. El cambio está llegando», añadió Trump.

‘Con los pelos de punta’

Durante una de las redadas en Oxnard, los agentes de inmigración intentaron ingresar a una planta empacadora de Boskovich Farms.

Raquel Pérez dice que vio «dos camiones de la Patrulla Fronteriza [CBP] y otro camión sin identificación» conduciendo hacia la empresa mientras estaba en su restaurante, Casa Grande Café, que está a 30 metros de distancia.

Mostrando un vídeo del momento a la BBC, recuerda que, cuando se encontró con la mirada de los agentes, se sintió «muy intimidada» y asustada, pese a ser ciudadana estadounidense de nacimiento.

La persona que sintió aún más miedo fue una amiga de Raquel, que no tiene documentos y trabaja recogiendo fresas.

Al enterarse de que había patrullas en la zona, los encargados del campamento cerraron los accesos para evitar incursiones. Pero, como necesitaba tomar la carretera y cruzar la ciudad para volver a casa, llamó al restaurante para pedir ayuda.

El padre de Raquel, Miguel Pérez, fue a la intersección indicada para verificar si había un bloqueo de ICE. Al no encontrar nada, le abrió paso hasta que llegó sana y salva a casa.

«Pidió todos los días libres que le correspondían para quedarse en casa. Ni siquiera quiere llevar a sus hijos al colegio», dijo Raquel.

Este temor generalizado en la comunidad también está impactando al restaurante de los Pérez, donde sirven platillos típicos mexicanos.

«Tenemos clientes habituales, pero hoy no ha venido nadie», explica Paula, la madre de Raquel. «Tenemos los pelos de punta».

La tienda de paletas a pocos metros del restaurante, de donde suelen venir algunos clientes, también estaba completamente vacía. Había muy pocos coches en el aparcamiento de enfrente, y los talleres mecánicos de la esquina ni siquiera habían abierto.

“Llevamos 18 años aquí y nunca habíamos visto nada parecido”, afirmó Raquel.

En la puerta del establecimiento se colocó un papel recordando algunos derechos constitucionales y resumiendo los pasos que se deben seguir al interactuar con agentes de inmigración.

Sobre el mostrador hay una serie de folletos de la organización 805 Immigration Coalition, con un número de teléfono para llamar para denunciar patrullajes.

«No se dan cuenta del efecto dominó que esto causará», dijo Raquel sobre las redadas.

Si no se recogen las fresas y las verduras, las empresas no tendrán qué empacar. Los camiones no vendrán a recoger la carga. Los productos desaparecerán de los estantes y los precios se dispararán.

Por ahora, Óscar, que vende fresas al lado de la carretera, ya ha empezado a sentir algunos efectos.

«Sale menos gente a la calle y, en consecuencia, compra menos gente», lamenta.

Originario de Tlaxcala, México, y con hijos nacidos en Estados Unidos, permanece indocumentado.

«Estoy en proceso de regularización», dijo a la BBC.

Ahora, con los golpes que han estado llegando a las puertas de los tribunales de inmigración, tiene dudas sobre qué camino tomar.

«No quedan muchas opciones para mantenerse fresco aquí».