Luis Arce promulga la ley que garantiza el uso del TREP en las elecciones nacionales de agosto

El Gobierno promulga Ley del TREP rumbo a las elecciones del 17 de agosto. Jaime Dunn queda fuera de las listas, Rodrigo Paz va por el PDC y la UCS conserva su personería. Policía aprehende a siete evistas que portaban armas de fuego y uniformes policiales. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

El Gobierno promulga Ley del TREP rumbo a las elecciones del 17 de agosto

El presidente Luis Arce promulgó este viernes la Ley de modificación de la Ley N° 026 del Régimen Electoral, que establece el marco legal para el funcionamiento del Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados Preliminares (TREP), herramienta clave para garantizar la transparencia en las elecciones generales previstas para el 17 de agosto de este año. “Acabamos de promulgar la Ley del TREP, cumpliendo con los acuerdos alcanzados en el Tercer Encuentro Interinstitucional Multipartidario, convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en febrero. Con esta norma, el cronograma electoral avanza y se cumple según lo planificado”, afirmó Arce a través de sus redes sociales. La ley tiene el número de 1632. El mandatario destacó que, pese a las amenazas de sectores que buscan boicotear el proceso , las elecciones generales están garantizadas y el Gobierno coadyuvará dentro de sus competencias al desarrollo normal del proceso organizado por el TSE.

«No hay ningún candidato a presidente y vicepresidente inhabilitado»: TSE presenta la lista de postulantes para el 17ª

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó este viernes que no hay ni un solo candidato a presidente o vicepresidente inhabilitado para el proceso electoral del 17 de agosto. El presidente del TSE dijo que están habilitados los 10 binomios para los comicios del 17 de agosto. «Hay 10 fuerzas políticas entre partidos y alianzas que están habilitados para competir en la elección del 17 de agosto (…), de las listas de candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia, no tenemos a ningún candidato inhabilitado, esta lista ha sido aprobada por resolución», declaró el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel. La autoridad electoral informó este viernes que se registraron 3.290 postulaciones, de las cuales 1.180 fueron habilitadas. Ante consultas de los medios, dijo que el señor Jaime Dunn no figura como candidato presidencial. Hassenteufel explicó que con la publicación oficial de esta lista se ingresa al periodo de impugnaciones y sustituciones.

Jaime Dunn queda fuera de las listas, Rodrigo Paz va por el PDC y la UCS conserva su personería

La consolidación de las listas de candidatos para los comicios generales del 17 de agosto dejó a Jaime Dunn fuera de la carrera electoral, a Rodrigo Paz Pereira como postulante del PDC, en tanto que la UCS conserva su personería jurídica como tienda política. «Jaime Dunn no figura como candidato de ninguna alianza o partido político en el listado de 10 partidos y alianzas, de acuerdo con los listados que cursan en el Órgano Electoral», explicó el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel. Sobre la situación de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), explicó que «por este momento tiene toda la documentación para contar con su personería jurídica», luego de quedar frustrado el preacuerdo que tenían con Andrónico Rodríguez, quien irá como candidato por Alianza Popular. En lo que respecta al Partido Demócrata Cristiano (PDC), Hassenteufel señaló que una facción del partido se opuso a la postulación de Paz, pero que, al final, quedó habilitado.

Sólo 7 de 344 candidatos de Morena fueron habilitados por el TSE para las elecciones generales

El Movimiento de Renovación Nacional (Morena), la nueva fuerza política que impulsa la actual alcaldesa de El Alto, Eva Copa, y que está como candidata presidencial junto al exvocero presidencial Jorge Richter, para la vicepresidencia, enfrenta dificultades en su estreno electoral en los comicios generales. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó sólo a 7 de los 344 candidatos inscritos por esa organización para las elecciones generales del próximo 17 de agosto. El dato fue confirmado este viernes por el presidente interino del TSE, Óscar Hassenteufel, quien informó sobre la publicación oficial de los candidatos habilitados e inhabilitados, mismos que deben ser subsanados a partir de mañana. El partido de Copa y Richter deberá reemplazar a la mayoría de sus postulantes a senadores y diputados, que fueron observados por incumplimiento de requisitos o errores en su registro. Desde el TSE no se especificó qué requisitos fueron los que no cumplieron.

ADN reemplaza a Paulo Rodríguez con Pavel Aracena como candidato a la Presidencia

Acción Democrática Nacionalista (ADN) reemplazó a Paulo Rodríguez Folster con Pavel Aracena, quien fue elegido como candidato a la Presidencia para los comicios del 17 de agosto. «Pavel Aracena Vargas es nuestro candidato, ya cuenta con la venia del comité político del partido, el comité nacional», señaló el secretario ejecutivo de ADN, Roberto Gutiérrez. Rodríguez entró en polémica con la dirigencia de ADN luego de revelar que le habían pedido siete millones de bolivianos para ser ratificado como candidato presidencial de ese partido. La dirección adenista pidió que renuncie a su candidatura, en tanto que el bloque Santa Cruz de ese partido desconoció este viernes al jefe nacional Gabriel Gutiérrez, a quien señalan como el responsable de los cobros que son prueba del «descarado tráfico de intereses y de sigla». Fuentes cercanas a ADN informaron que el reemplazante de Rodríguez será presentado oficialmente este sábado.

Bloqueadores ‘evistas’ interceptan camión militar en ruta alterna hacia el Trópico

En un nuevo episodio de tensión política y social, un grupo de bloqueadores conocidos como ‘evistas’, interceptó e impidió el paso de un camión militar en la comunidad de Candelaria, municipio de Colomi. El hecho ocurrió cuando el vehículo militar, presuntamente, intentaba ingresar al Trópico de Cochabamba utilizando rutas alternas para evitar los puntos de bloqueo instalados por sectores movilizados. Según imágenes difundidas por Radio Kawsachun Coca, los manifestantes arremetieron contra los uniformados, obligándolos a detener el vehículo y descender. Los bloqueadores, visiblemente exaltados, confrontaron a los militares en medio de gritos y empujones. Aunque no se reportaron heridos, la escena refleja el creciente clima de confrontación en la región, donde persiste una fuerte resistencia a cualquier presencia estatal o militar considerada «provocadora» . Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial sobre el incidente.

Policía aprehende a siete evistas que portaban armas de fuego y uniformes policiales

Efectivos de la Policía Boliviana aprehendieron la tarde de este viernes a siete seguidores de Evo Morales que se desplazaban en un motorizado que, al ser requisado, permitió el hallazgo de armas de fuego y uniformes policiales. Se trata de cinco varones y dos mujeres que se trasladaban en una vagoneta a Parotani, departamento de Cochabamba, uno de los puntos más conflictivos por las medidas de presión que ordenó el dirigente cocalero. El reporte del lugar de la requisa da cuenta que el armamento encontrado en poder de los evistas son armas de nueve milímetros, además de prendas y otros instrumentos que son de uso de la Policía. Los sectores controlados por Evo Morales dieron inicio el lunes 2 de junio a un bloqueo nacional de caminos que se concentró en gran medida en el departamento de Cochabamba, región que se mantiene aislada del resto del país. En consecuencia, el Gobierno desplegó a la fuerza pública para garantizar la libre circulación.

Ante los bloqueos, productores cruzan ríos y cerros en busca de llevar verduras y frutas a Cochabamba

Los bloqueos que tienen incomunicado al departamento de Cochabamba desde hace una semana, llevaron a los productores de verduras, hortalizas y frutas a buscar rutas alternativas, con el fin de abastecer con sus productos a la población. Durante el recorrido en los desvíos, atraviesan por ríos y cerros, haciendo aún más difícil el traslado de los alimentos. Los productores de los valles cruceños y del cono sur, tardan hasta tres días en trasladar sus productos, debido al corte de las vías ya que ni la antigua carretera a Cochabamba y peor aún la nueva, se encuentran transitadas. Los camiones cargados con las verduras, hortalizas y frutas, recorren kilómetros por vías de tierra, incluso, pasan algunos tramos por ríos, donde los mismos productores se organizan para guiar al conductor que maniobra mientras pasa por las aguas de un río. Estas son las condiciones en la que los productores buscan que su mercadería no se pierda y llegue a los mercados .

Diputada de CC denuncia presunto pacto entre Andrónico, el TCP y Arce a cambio de aprobación de contratos de litio

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Lissa Claros, denunció este viernes la existencia de un presunto y “oscuro acuerdo” entre el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el presidente Luis Arce, que supuestamente tenía como fin habilitar la candidatura de Rodríguez a cambio de viabilizar la aprobación de contratos de explotación de litio en la Cámara Alta. “Vemos con preocupación un pacto que pone en riesgo los intereses del pueblo potosino. Casualmente, el TCP habilita a Andrónico para seguir con su sigla, y al mismo tiempo, el mismo juzgado que la semana pasada paralizó los contratos de litio (en el Salar de Uyuni, en Potosí) revoca esas medidas cautelares. Esto no es coincidencia, es un claro intercambio político”, advirtió la legisladora en conferencia de prensa. Ante este hecho, la diputada manifestó que el departamento de Potosí se declaró en estado de emergencia.

