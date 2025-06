«Mariana Prado ya no acompaña a Andrónico a las actividades»: Senador anuncia encuentro clave para definir el binomio y anunciar el plan de Gobierno

El senador disidente del MAS Pedro Benjamín anunció un encuentro para este sábado en el que se anunciará el programa de Gobierno y se confirmará el binomio que postulará la Alianza Popular para el 17 de agosto.

Video: No Mentirás

La candidata a la Vicepresidencia por la Alianza Popular, Mariana Prado, ya no acompaña al presidenciable Andrónico Rodríguez en los eventos a los cuales asiste para promocionar el binomio, reveló el senador androniquista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Pedro Benjamín.

«El tema de la Vicepresidencia se va a ir aclarando», dijo en una entrevista con el programa No Mentirás que se difunde en la red RTP.

En ese marco, anunció un encuentro programado para este sábado en el que se anunciará el programa de Gobierno con miras a las elecciones generales del 17 de agosto y se confirmará el binomio que se postulará para terciar por la Presidencia de Bolivia.

«El sábado se va a sacar de la duda quién va a ser el acompañante, muy seguro estamos», dijo.

Explicó que ese día se lanzará el programa de Gobierno acompañado de las organizaciones sociales que respaldan el proyecto electoral del también presidente del Senado.

«Con el transcurrir del tiempo ella no le ha podido acompañar en sus varias actividades del hermano Andrónico y eso ya difiere (se infiere) que ella ya no está en carrera», reveló tras precisar que Rodríguez visitó comunidades y se sumó a actividades por el Año Nuevo Andino en las que Prado no estuvo presente.

«Si una persona ya no el acompaña en sus diferentes actividades a su acompañante, eso quiere decir que ya no está en carrera», insistió.

Prado fue cuestionada por su respaldo, cuando era ministra, a William Kushner, procesado y sentenciado en un caso de feminicidio.

No obstante, Benjamín matizó que si la exministra del Gobierno de Evo Morales «se siente parte de esta coyuntura o de la nueva generación del proyecto Andrónico» debe «apoyar, alimentar, dar energía para seguir trabajando» por el país.

«Nosotros vamos a entrar para industrializar todos nuestros recursos naturales y tenga todo boliviano plata en el bolsillo», prometió el legislador disidente del MAS.