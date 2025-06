MAS inicia trámite para recuperar el curul de Andrónico: «No sabe decidir ni de su propia vida»

En el oficialismo consideran que Rodríguez cometió transfugio y debe dejar la senaturía.

eju.tv / Video: Gigavisión

El Movimiento Al Socialismo (MAS) inició el trámite para recuperar el curul del senador Andrónico Rodríguez, a quien acusan de transfugio y «no sabe decidir ni de su propia vida», según la dirigencia.

«En la coyuntura y la historia, Andrónico Rodríguez, está claro, se fue con otro partido político; nosotros decimos está bien, porque Andrónico dentro de nuestras figuras políticas es una persona que no sabe decidir ni de su propia vida«, declaró este miércoles el presidente del MAS-IPSP Grover García.

Aunque fue convocado a presentarse como candidato presidencial por el oficialismo, Rodríguez prefirió dejar ese partido y postular por el frente Alianza Pueblo, razón por la cual los masistas quieren que devuelva el curul al movimiento del que era parte.

«Nosotros, según los estatutos y reglamentos, estamos exigiendo el curul como corresponde, porque pertenece al MAS-IPSP, ya se ha iniciado el trámite, el proceso está en manos de nuestros asesores legales, como corresponde», aseguró el máximo dirigente de la organización política.

García observó que Rodríguez «es una persona que ha trancado los créditos y los proyectos en la Asamblea Legislativa, que ha traicionado a las seis federaciones, que ha traicionado a las organizaciones sociales», motivos por los que no puede seguir en filas del MAS ni usar la senaturía a su favor.

«Él no puede caber dentro de las filas del instrumento político porque una persona que no es responsable con el pueblo boliviano, con sus bases, no nos sirve», manifestó el presidente masista.