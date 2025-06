Mucarzel: La presidenta del TED entregó el Concejo Municipal en bandeja de plata a Jhonny Fernández

Mucarzel y Alcocer iniciaron acciones legales contra los vocales del TED Santa Cruz, a quienes acusan de avalar la entrega de credenciales a concejales suplentes basándose en argumentos infundados de transfugio político.

Santa Cruz.- La candidata a senadora, Silvana Mucarzel, disidente de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), denunció públicamente que la presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, María Cristina Claros, junto a otros vocales, entregó el control del Concejo Municipal al alcalde Jhonny Fernández a través de decisiones arbitrarias y políticas.

“Prácticamente la señora María Cristina Claros ha entregado el Concejo Municipal en bandeja de plata al alcalde municipal”, sostuvo Mucarzel en entrevista en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

La exconcejala consultada sobre si preferiría estar enfocada en su campaña electoral en lugar de seguir envuelta en la crisis del Concejo Municipal. Su respuesta fue tajante: “Obviamente, me gustaría estar haciendo campaña, pero decidí quedarme por responsabilidad con el municipio cruceño”.

Mucarzel relató que cuando los partidos políticos presentaron sus listas de candidatos al Tribunal Supremo Electoral (TSE), ella ya había aceptado la candidatura a senadora y a pesar de tener la posibilidad de renunciar a su curul en ese momento, optó por permanecer en el cargo. “No podía darme el lujo de dejar sin secretaría al Concejo Municipal. Había un compromiso institucional y político con mis colegas concejales y con el pueblo cruceño”, explicó.

La exautoridad enfatizó que su decisión no fue por aferrarse al cargo, sino por evitar que el Concejo quedara a merced de intereses particulares. “Esto no se trata de si me quiero quedar con el curul o no, se trata de que, si uno se va, deja el camino libre para que otros hagan y deshagan a su antojo”, advirtió.

Mucarzel y otros concejales disidentes han iniciado acciones legales contra los vocales del TED Santa Cruz, a quienes acusan de avalar la entrega de credenciales a concejales suplentes basándose en argumentos infundados de transfugio político.

“El TED ha actuado con total parcialidad, rompiendo la institucionalidad democrática. Vamos a seguir denunciando este atropello, porque no solo se trata de defender una curul, sino de proteger la voluntad del pueblo y la legalidad en el funcionamiento del Concejo Municipal”, concluyó.