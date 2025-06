No solo créditos: también exigen recorte de gastos innecesarios del Gobierno

«Que reduzca los viajes del presidente, por ejemplo, porque los viajes del presidente implican viáticos», indicó Suárez.

eju.tv / Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- Efraín Suárez, vicepresidente de Creemos que lidera Luis Fernando Camacho, afirmó que ante la evidente crisis económica que atraviesa el país, el Gobierno debe realizar un reajuste económico interno que incluya una drástica reducción de gastos innecesarios, y garantice que los recursos aprobados por la Asamblea sean destinados a asegurar la provisión de combustibles.

“El gobierno, además de pedir auxilio a la democracia, es decir, auxilio a los partidos políticos de oposición, pide también un auxilio económico para poder solventar algo prioritario que es la provisión de combustibles en el país”, declaró Suárez en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Suárez sostuvo que hay consenso en torno a la urgencia de garantizar el abastecimiento de carburantes, dado su impacto transversal en la economía nacional, como también para la aprobación de créditos.

No obstante, aclaró que el apoyo de Creemos a la aprobación de nuevos créditos está condicionado a tres puntos: “Creemos ha observado que no solamente hay que aprobar los créditos, sino que el gobierno primero tiene que informar qué ha hecho con los otros créditos que se han aprobado; segundo, cómo va a asegurarnos que los créditos que ahora aprobemos sean destinados para la provisión de combustible, para comprar combustible; y tercero, y muy importante, que el gobierno reduzca los gastos que son innecesarios en el Estado”.

En ese sentido, Suárez propuso recortar los gastos superfluos, especialmente los relacionados con la gestión del Poder Ejecutivo, “que reduzca los viajes del presidente, por ejemplo, porque los viajes del presidente implican viáticos, implican combustibles del avión, implica sueldo a los pilotos, y que reduzca todos los gastos que no sean necesarios en el Poder Ejecutivo”.

Consultado sobre si su organización política está planteando eliminar la subvención a los carburantes, Suárez fue categórico al señalar: “No, no, no, no hemos pedido que quiten la subvención, sino que se quiten todos los gastos que sean excesivos dentro del gobierno nacional”.

Esta declaración de Suárez puede escuchar desde el minuto 10:00 del video adjunto en la presente nota.