Opositores tildan a Evo de “cobarde” y de tener una “maldad profunda” por incitar a los bloqueos

El expresidente Evo Morales en una conferencia de prensa anterior. Foto: ABI

Fuente: https://www.vision360.bo

Opositores tildaron al expresidente Evo Morales de ser un “cobarde” y de tener “una maldad profunda” por generar las protestas «evistas» con hechos de violencia en las carreteras del país. Estas movilizaciones llevan nueve días desde su inicio. Sin embargo, los bloqueos de caminos comenzaron la jornada del lunes de esta semana.

El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, anteriormente afín a Morales, lo calificó de “cobarde” por no liderar las movilizaciones a las que él mismo convoca. Señaló que el exmandatario debería ser el primero en encabezar las protestas.

“Escuché el domingo al señor Evo Morales decir que el lunes todos hacia La Paz, todo el Chapare hacia La Paz. ¿Él por qué no va? ¿Por qué a la gente la manda? ¿Por qué no encabeza él? Si es un capo dirigente, un expresidente ¿Por qué no encabeza?”, cuestionó el gobernador.

En ese marco, Condori preguntó: “¿Por qué (Morales) es tan cobarde?». Explicó que bajo esa lógica, si uno no está habilitado y tiene antecedentes, podría «bloquear Chuquisaca hasta que lo inscriban». «Así ya no hay democracia ¿En qué país vivimos? Atrincherándose Evo Morales y mandando de ahí. Yo condeno las actitudes y amenazas”, sostuvo.

Por su parte, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Toribia Lero, sostuvo que Morales tiene “una maldad profunda” debido a que no le importa “ni el pueblo ni el sufrimiento” de la gente a la que las protestas perjudican, sino que “busca su impunidad tratando de volver al poder”.

“Él sabe que no puede estar, no tiene el mismo apoyo que antes. Uno se da cuenta, entonces lo que él quiere hacer es destrozar al país. Entonces, tiene una maldad profunda este señor, no le interesa el pueblo ni el sufrimiento; lo único que le interesa es volver al poder y desde ahí quedar libremente de todos los actos que ha realizado a lo largo de su vida y seguramente llevarnos por el camino de Cuba, Nicaragua y Venezuela”, aseveró la diputada de oposición.

Lero dijo que el expresidente «se ha hecho su propia cárcel». «Obliga a la gente para que lo cuiden y lo resguarden. Además, desde el mismo Ministerio de Gobierno han manifestado que esta gente que rodea a Evo Morales sería una pantalla, que al contrario, es resguardado por gente extranjera», sostuvo. «Él está buscando su impunidad tratando de volver al poder”, concluyó.