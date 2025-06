Oruro: La Policía identifica a responsables de violencia en Challapata y reporta 14 aprehendidos en Vinto

Los presuntos implicados que generaron caos en Challapata fueron sido identificados anteriormente en otras movilizaciones y cuentan con procesos penales. Tras el hecho, la Policía Boliviana presentó una denuncia formal para su aprehensión, que se espera que se ejecute en las siguientes horas.

El viceministro de Régimen Interior y de la Policía, Jhonny Agruilera, denunció este lunes un ataque directo a la institucionalidad en el municipio de Challapata, en Oruro, protagonizado por seguidores de Evo Morales generaron caos, agresiones y obstrucción a la justicia en las últimas horas. Tras un operativo se identificó a cuatro opersonas que lideraron la jornada violenta que se registró el sábado pasado y se espera su captura. Asismismo, en el debloqueo en la población orureña de Vinto se aprehendió a 14 personas, que esperan su audiencia cautelar.

«La población de Challapata se opuso que personas que no viven en el lugar de esa localidad vengan y cometan estas agresiones, se logró identificar a quienes lideraron estas agresiones, que responden a una manipulación de carácter político, ese sentido hemos establecido que Pánfilo C., Édgar C., Rolando C. y Pedro Ll., por motivación de carácter político se constituyeron en verdaderos agitadores y con un conglomerado de personas irrumpieron en Challapata que negaban ser parte del bloqueo. El hecho de haber dañado a los comerciantes, es un ataque a todos nosotros, a la institucionalidad, y constituye un mensaje de intimidación”, afirmó Aguilera.

Los presuntos implicados fueron sido identificados anteriormente en otras movilizaciones y cuentan con procesos penales activos. Tras el hecho del fin de semana pasado, la Policía Boliviana presentó una denuncia formal para su aprehensión, que se espera que se ejecute en las siguientes horas.

En paralelo, en la población de Vinto se logró la aprehensión de 14 personas que participaron en bloqueos, donde portaban objetos contundentes, presuntamente usados para provocar lesiones y generar temor entre la población. “Varias de las personas aprehendidas tenían vestimenta que nos hace presumir que forman parte del sector minero por su manejo de explosivos”, indicó el viceministro, añadiendo que los detenidos, quienes protestan por el alza de precios de la canasta familiar y piden la habilitación de Morales en las elecciones generales del 17 de agosto próximo, ya fueron puestos a disposición de la justicia para la aplicación de medidas cautelares.

Asimismo, indicó que tras los bloqueos que se registran en algunas regiones del país, con el fin de garantizar la libre circulación se habilitó una ruta alterna que conecta a Oruro, Potosí y Sucre y las rutas internacionales hacia Chile, por los pasos de Pisiga y Tambo Quemado. “Se ha habilitado una vía alterna y se han desbloqueado accesos importantes como Curahuara, Turco, Huari y Vinto”, precisó Aguilera.

En el caso de Challapata, una jornada de violencia y zozobra se registró en ese municipio, cuando grupos afines al expresidente Evo Morales irrumpieron en la tradicional feria de ese municipio, donde causaron destrozos, saqueos y agresiones contra comerciantes y pobladores. En videos que circularon por las redes sociales se observa cómo quedó destrozado una vagoneta que estaba en el lugar.