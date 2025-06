Por qué la policía de Portugal volverá a buscar el cuerpo de Madeleine McCann en Praia da Luz a 18 años de su desaparición

Es inminente fin de la condena del principal sospechoso, preso por otro caso. Los oficiales necesitan pruebas que permitan evitar que Christian Brueckner quede libre

Un hombre, sospechoso de la desaparición de la niña británica Madeleine McCann en Portugal, se encuentra junto a su abogado, Friedrich Fuelscher, durante su juicio por cargos de agresión sexual no relacionados en Braunschweig, Alemania, el 2 de octubre de 2024.





Fuente: infobae.com

Entre los hallazgos más inquietantes de la investigación sobre la desaparición de Madeleine McCann se encuentran objetos recuperados en una antigua fábrica de cajas en Alemania, donde las autoridades localizaron documentos, prendas infantiles, bicicletas pequeñas y más de 75 trajes de baño y juguetes que, según creen, podrían pertenecer a niñas.

Algunos de estos artículos estaban ocultos bajo el cadáver del perro de Christian Brueckner, exhumado durante una inspección policial. Este descubrimiento ha intensificado la presión sobre los fiscales alemanes, quienes buscan evitar que Brueckner, principal sospechoso del caso, recupere la libertad en septiembre, cuando concluye su condena actual.

De acuerdo con The Sun, la policía alemana ha solicitado formalmente a las autoridades portuguesas la realización de nuevas búsquedas en terrenos privados cercanos a Praia da Luz, el lugar donde Madeleine McCann fue vista por última vez el 3 de mayo de 2007. Las operaciones, que se prevé comiencen mañana, se centrarán en la zona comprendida entre el complejo turístico y una vivienda próxima donde residió Brueckner antes de 2007.

Una fuente portuguesa citada por el medio confirmó que la operación está programada para iniciar esta semana, aunque algunos trabajos preparatorios podrían adelantarse. El objetivo principal de la búsqueda es localizar cualquier indicio del cuerpo de la menor desaparecida.

Según detalló The Sun, la policía planea inspeccionar 21 terrenos privados, algunos de ellos abiertos y sin cercar, en las inmediaciones de una casa alquilada y deteriorada en las afueras de Praia da Luz, donde Brueckner vivió durante varios años. Las labores incluirán la revisión de pozos, ruinas y tanques de almacenamiento de agua. La policía portuguesa aceptó colaborar tras la aprobación judicial de la solicitud presentada por sus homólogos y fiscales alemanes. Se estima que la operación se prolongue durante tres días, salvo que surja algún hallazgo relevante que requiera extender el plazo.

Imagen de los padres de Madeleine McCann en Alemania.

Esta será la primera búsqueda de gran escala en Portugal en más de dos años. La última tuvo lugar en mayo de 2023, cuando agentes portugueses, alemanes y británicos participaron en una operación de casi una semana en la presa de Arade, ubicada a unos 45 minutos en coche de Praia da Luz. Aquella zona fue considerada de interés por los investigadores, ya que Brueckner la describía como su “pequeño paraíso”. Sin embargo, la búsqueda no arrojó resultados concluyentes sobre el paradero de Madeleine McCann.

No se ha confirmado si la nueva operación responde a una pista reciente sobre la ubicación del cuerpo de la niña. Se espera que el equipo alemán incluya expertos forenses, como ocurrió en la búsqueda de la presa de Arade en 2023.

Según consignó The Sun, la operación de mayo de 2023 fue la primera de gran magnitud en Portugal desde junio de 2014, cuando la policía británica recibió autorización para excavar en Praia da Luz con perros rastreadores y un radar de penetración terrestre. Aquella intervención se basó en la hipótesis de que Madeleine habría muerto durante un robo y que los responsables ocultaron su cuerpo en las cercanías. Sin embargo, tampoco se hallaron pruebas que permitieran esclarecer el caso.

En julio de 2020, una operación de menor escala llevó a la policía y bomberos portugueses a inspeccionar tres pozos en busca del cuerpo de la menor, sin éxito. Desde entonces, la investigación ha continuado sin avances significativos en la localización de Madeleine McCann.

El principal sospechoso, Christian Brueckner, permanece encarcelado en Alemania, cumpliendo una condena de siete años por violación. El hombre de 48 años, condenado por delitos de pedofilia, enfrenta nuevas acusaciones por presuntos delitos cometidos contra guardias penitenciarios, lo que podría frustrar sus expectativas de libertad en septiembre.

Un hombre camina por la playa cerca del complejo turístico donde Madeleine McCann, de tres años, desapareció en 2007, en Praia da Luz, Portugal, el 4 de junio de 2020.

Brueckner está bajo investigación por secuestro y asesinato en el caso McCann, aunque ha negado cualquier implicación en la desaparición de la niña. A pesar de que los investigadores alemanes lo identificaron públicamente como sospechoso, no se han presentado cargos formales en su contra.

La condena de Brueckner finalizará en septiembre, mucho antes de lo previsto por los fiscales, debido a su absolución en octubre pasado de otros delitos sexuales no relacionados. Actualmente, ya no se encuentra en régimen de aislamiento, dado que se acerca el término de su sentencia. Según The Sun, la inminente liberación de Brueckner ha incrementado la presión sobre los fiscales para que presenten cargos, especialmente tras las revelaciones de un documental del Canal 4 y la evidencia hallada en la fábrica alemana.

Una fuente citada por The Sun afirmó: “El tiempo corre contra el reloj y los investigadores no quieren que Brueckner quede libre”. La fuente añadió que la mejor alternativa podría ser la intervención de la policía británica, aunque para ello deben prepararse adecuadamente, ya que existen 20.000 páginas de pruebas sobre Madeleine y las autoridades alemanas están dispuestas a traducirlas todas.

La emisora portuguesa SIC informó que la policía alemana solicitó permiso judicial para registrar la presa de Arade tras determinar que se trataba de un “área de interés”. Las búsquedas en esa zona, realizadas en mayo de 2023, no permitieron avanzar en la investigación. El sitio se encuentra a unos 45 minutos de Praia da Luz, donde Madeleine McCann desapareció a los tres años.

Las operaciones de búsqueda en Portugal han sido esporádicas y, hasta el momento, infructuosas. La intervención de 2014, autorizada para la policía británica, incluyó el uso de perros entrenados para detectar cadáveres y tecnología de radar, pero tampoco aportó pruebas concluyentes.