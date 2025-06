Procurador anuncia que si no hay observaciones, EEUU puede deportar a Murillo en dos semanas

El Gobierno ha comunicado a su par de Estados Unidos que Arturo Murillo ya cuenta con dos sentencias en Bolivia y enfrenta otros procesos judiciales, entre ellos el caso de Senkata y Sacaba.

eju.tv / Video: Noches Sin Tregua

El procurador del Estado, Ricardo Condori, indicó que un juez de Migración de Estados Unidos será el encargado de definir la situación legal del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien cumplió una sentencia en ese país por lavado de dinero. Si no hay ninguna observación, la exautoridad del Gobierno de Jeanine Añez puede ser deportada a Bolivia en dos semanas.

El Gobierno ha comunicado a su par de Estados Unidos que Murillo ya cuenta con dos sentencias en Bolivia y enfrenta otros procesos judiciales, «desde legitimación de ganancias ilícitas, pasando por procesos judiciales, como es el caso de Senkata y Sacaba, entre otros».

A la fecha, Murillo se encuentra en un centro de migrantes en Estados Unidos a la espera de ese procedimiento. No obstante, la exautoridad tiene la posibilidad de pedir asilo y ese trámite puede complicar su llegada al país.

«Una vez que le asigne este número, es una número A que se le asigna a este tipo de situaciones jurídicas como las que tiene Murillo, por la página web también se va a conocer su situación jurídica», señaló.

«Si es que no existe alguna observación o alguna solicitud por parte del señor Arturo Murillo o su defensa, me imagino que talvez están pensando en dicha situación, si no estuviera una solicitud, inmediatamente, en el transcurso de dos semanas, ya debería ser deportado», indicó el procurador de Estado.

«Empero, si es que existe alguna solicitud y el juez competente considerar alguna situación del señor Arturo Murillo, eso tomará su tiempo», añadió.

Según el procurador, esto puede suceder «dentro de un mes, dos meses o lo que creyera conveniente el juez administrativo en Estados Unidos», pero el caso llegará al término de una resolución sobre este caso.

«Cualquiera sea el resultado, tengan por seguro que las autoridades bolivianas están tomando los recaudos necesarios para dicha información», sostuvo.

Sin embargo, el Gobierno ya activó el tramite de extradición por el caso Gases Brasil. «Este ciudadano debe pagar por todas las atrocidades que ha hecho», dijo.