Profanan tumba en Quimome: Criminólogo explica que necrofilia no está tipificada como delito

Santa Cruz. El abogado penalista y criminólogo forense Cristian Sánchez, instó a las autoridades a investigar no solo la profanación, sino también los hechos que precedieron la muerte de la joven.

La tranquilidad de Quimome, comunidad de San José de Chiquitos, se vio rota por un hecho espeluznante que causó profunda consternación entre sus pobladores: el cuerpo de una adolescente de 16 años, fallecida el pasado 1 de junio, fue profanado, y presuntamente su cuerpo desenterrado por un joven del lugar.

El horror fue descubierto por los propios padres de la menor, quienes acudieron al cementerio para encender velas y rendirle homenaje. Al llegar, se encontraron con la tumba abierta y el ataúd vacío. El cadáver fue hallado poco después, entre los matorrales cercanos.

Las autoridades policiales no se han trasladaron al lugar tras la denuncia vecinal y no se ha iniciado las investigaciones bajo las figuras de profanación de sepultura y ofensa a la memoria de los difuntos. La comunidad señaló como principal sospechoso a un adolescente que habría actuado en horas de la noche, aunque no se ha confirmado su aprehensión hasta el momento.

La noticia causó una ola de indignación y dolor en Quimome, donde vecinos, familiares y autoridades locales exigen justicia y sanción ejemplar.

Sin embargo, el caso ha abierto un complejo debate jurídico, ya que en Bolivia la necrofilia no está tipificada como delito en el Código Penal. Así lo explicó el abogado penalista y criminólogo forense Cristian Sánchez, quien señaló que lo ocurrido, si bien es “éticamente reprobable, inmoral y culturalmente inaceptable”, no puede ser sancionado directamente como delito.

“La necrofilia no existe como tipo penal en Bolivia. Lo más cercano sería la ofensa a la memoria de los difuntos o la sustracción de un objeto del proceso penal. Sin embargo, encasillar este hecho dentro de esos delitos es jurídicamente complejo”, sostuvo Sánchez.

El especialista instó a las autoridades a investigar no solo la profanación, sino también los hechos que precedieron la muerte de la joven, que fue registrada como suicidio. “Debe indagarse si existió alguna forma de violencia, coacción o abuso antes del fallecimiento. Eso podría abrir otras líneas penales claras”, agregó.