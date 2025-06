Rodrigo Paz: «Las elecciones están en peligro porque Evo sigue suelto»

El candidato presidencial por el PDC afirmó que el MAS se mantiene unido por un solo objetivo: aferrarse al poder tras 20 años en el Gobierno.

Milen Saavedra

El candidato a presidente por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz.

El candidato a presidente por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, afirmó que las elecciones generales del 17 de agosto están en riesgo por las acciones del expresidente Evo Morales y los sectores que lo apoyan.

«El expresidente sigue, de forma psicópata, queriendo perturbar la democracia nacional e intentar que no se lleven adelante. Todas las fuerzas del MAS (Movimiento Al Socialismo) no se quieren ir del Estado, no quieren dejar el poder que han ejercido durante 20 años», afirmó Paz en Que No Me Pierda.

Asimismo, se refirió a la intención de Morales de ser candidato en estos comicios.

«Evo Morales no quiere que haya elecciones hasta que él sea candidato. Es tan descarado que el mismo día que sabíamos de las muertes de policías, él pedía que con una ley lo habilitaran. Mandó a matar gente y por el otro lado, quería una ley para que lo habilitaran», apuntó.

Asimismo, destacó el Encuentro Multipartidario de este jueves para dar una garantía desde los cuatro poderes del Estado, más las fuerzas del orden, para recuperar un «mínimo» de certidumbre.

«Estos pasos han sido importantes, pero las elecciones siguen en peligro porque Evo sigue suelto», aseguró.

Asimismo, demandó una respuesta del Gobierno en cuanto a las necesidades de sectores productivos y también acciones para «encarcelar a los bloqueadores y a su jefe, que es Evo Morales».

«Mientras sigan Evo Morales y aquellos que son parte de la inestabilidad democrática, de la economía nacional y la fragilidad institucional, se pide que la justicia actúe. Evo Morales debe estar en la cárcel o ante la justicia, pero no en el Chapare ordenando matar a los bolivianos«, complementó.

