“Si el campo cae, Bolivia se hunde”: Confeagro pide al Gobierno dejar de mirar al costado y habilitar las rutas del país

En medio de las pérdidas millonarias que se vienen arrastrando por los 12 días de bloqueo, los sectores de la cadena productiva se reunieron este viernes pidiendo al Gobierno dejar de hacer caso omiso a esta situación

Por Álvaro Rosales Melgar

Fuente: Unitel

Los sectores denunciaron que la falta de acción del Ejecutivo frente a los bloqueos ha desencadenado no solo desabastecimiento, sino también un freno drástico a la producción. El pedido es claro: el restablecimiento inmediato del libre tránsito y condiciones que permitan trabajar y producir.

Este tipo de situaciones no solo golpea a la labor productiva, sino también se refleja en los centros de abastecimiento, principalmente en el occidente del país, donde los productos son escasos y los precios se han disparado, según los testimonios que dando tanto compradores como vendedores.

Los precios suben en los mercados y los vendedores lo atribuyen a los bloqueos; el suministro no llega con normalidad

A su turno, el máximo ejecutivo del sector gremial, César Gonzales, adelantó que los mercados del país se están organizando para defender sus intereses de posibles saqueos y actos de violencia que se puedan generar debido al conflicto.

”Vías truncadas por intereses políticos. Eso no es protesta, eso es crimen, y el Estado, por su acción u omisión, es el total responsable”, enfatizó el titular de Confeagro. “Cada día que no podemos sacar nuestros alimentos por las carreteras, que no podemos acceder a insumos, a mercado ni a tecnología, toda la cadena productiva muere un poco”, alertó.

Frerking remarcó que no puede haber seguridad alimentaria ni estabilidad económica, ni paz social, mientras se bloquea la cadena alimenticia que sostiene esta gran parte del país, por lo que pidió al Gobierno dejar de mirar al costado y asumir su obligación constitucional de proteger “la vida, el trabajo y la producción de todos los bolivianos.