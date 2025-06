Tras cuarto intermedio, la sesión para elegir al gobernador interino de Chuquisaca es tomada por simpatizantes de Condori y se registran tensiones

El conflicto surge en medio de la incertidumbre por la salud de Damián Condori, quien continúa internado tras sufrir una caída de un inmueble de dos piso, lo que lo dejó con una baja médica de 15 días, por lo menos hasta la primera semana de julio próxima. Ante ese hecho, la ALD solicitó un informe que confirme la incapacidad temporal de la autoridad.

eju.tv / Video: Gobernación de Chuquisaca

Momentos de tensión y gritos de protesta se registraron este viernes por la tarde en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Chuquisaca, luego que simpatizantes del gobernador Damián Condori irrumpieron la sesión extraordinaria, que debía definir a la autoridad interina que asumirá el cargo mientras se recupera en su salud.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Tras más de una hora de cuarto intermedio, alrededor de las 17.00 horas en la que iba a iniciar la sesión, y ante la posible elección de Francisco Rentería (MAS-IPSP) como gobernador interino, algo que es rechazada por la agrupación ciudadana Chuquisaca Somos Todos, fue interrumpida por un grupo de seguidores de Condori. Los que ingresaron al salón gritaban: “¡Masistas de m…!” y “¡Quieren entrar por la ventana!”, en rechazo a que asambleístas del MAS pretendan asumir la administración departamental.

Al respecto, la asambleísta Silvia Garnica, quien dirigió la sesión, antes del cuarto intermedio, sostuvo que se hará una toma indefinida de las instalaciones hasta que el resto de los asambleístas acepten que la gobernación le pertenece a Chuquisaca Somos Todos y no al MAS. “Nosotros no hemos presentado un candidato de Chuquisaca Somos Todos, porque no vamos a permitir que entre algún candidato del MAS, por el hecho de que el pueblo chuquisaqueño ya eligió y la Gobernación le pertenece a Chuquisaca Somos Todos”, advirtió

El conflicto surge en medio de la incertidumbre por la salud de Damián Condori, quien continúa internado tras sufrir una caída de un inmueble de dos piso, lo que lo dejó con una baja médica de 15 días, por lo menos hasta la primera semana de julio próxima. Ante ese hecho, la ALD solicitó un informe que confirme la incapacidad temporal de la autoridad.

Mientras los grupos políticos se mantienen en pugna, la Asamblea debe resolver si logra reinstalar la sesión en las siguientes horas para definir la suplencia, en un clima marcado por la división interna y la presión de los sectores afines a Condori, que aseguran que no permitirán que la Gobernación quede en manos del MAS.

El gobernador Condori sufrió una caída de una altura considerable el jueves 19 de junio, cuando se precipitó en un inmueble de la capital, en circunstancias que son investigadas por la Policía. Por el caso, una mujer acabó con detención domiciliaria, acusada de haber empujado a la autoridad.