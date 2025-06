Villegas dice que no es un DT “castigador” y que los cambios en Bolivia son por temas “deportivos”

Consultado por el error de ‘Billy’ ante Venezuela, el técnico de Bolivia ratificó que la acción fue un “accidente” y dejó en claro que los cambios en el equipo titular son por temas “deportivos”.







El técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, dejó abierta la posibilidad a un cambio en la portería de la Verde. Consultado en conferencia de prensa por el error de Guillermo Viscarra ante Venezuela, el DT dejó en claro que ‘Billy’ goza de su confianza, aunque no aseguró que este vaya a ser titular y anunció que los cambios que hay son “absolutamente deportivos”.

El DT de la Verde habló en conferencia de prensa y se refirió a la continuidad de Viscarra como titular.

“Lo dije después del partido, fue un accidente lo de ‘Billy’. Nunca he sido un técnico castigador. Por dar un ejemplo, si uno de mis extremos jugó mal contra Venezuela y lo sacó no es porque jugó mal, si no porque tengo otra opción. Cualquier variante que vaya hacer son exclusivamente deportivas”, dijo Villegas.

Consultado por la presencia del arquero de Alianza Lima, el seleccionador no aseguró que Viscarra siga en el equipo titular, abriendo la posibilidad de que Carlos Lampe, que se lesionó en el duelo de ida ante Chile, pueda recuperar su lugar en el onceno.

La variante obligada en la defensa se dará por la baja de Luis Haquin, quien está suspendido por tarjetas amarillas. Ahí el DT mencionó que entre las posibilidades en la zaga están Diego Arroyo, José Sagredo y Leonardo Zabala.

Además de la elección del portero titular y del reemplazante del capitán, el técnico de la selección nacional añadió que el principal objetivo de la Verde es ganar el partido ante Chile para seguir con chances de lograr el cupo para el repechaje del Mundial 2026.