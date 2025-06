Zvonko Matkovic afirma que Tuto Quiroga pidió a Camacho ser su candidato a vicepresidente

Luego que surgió la polémica tras los dichos del vocero político Libre, Tomás Monasterio, el asambleísta departamental Zvonko Matkovic reveló este martes que Jorge “Tuto” Quiroga ofreció al gobernador Luis Fernando Camacho ser su candidato a vicepresidente en las elecciones generales de este año. Asimismo, indicó que el expresidente usó la imagen del gobernador cruceño que está en la cárcel para hacer campaña desde el 2024.

“Todos los candidatos se lo han peleado a Luis Fernando Camacho, menos el MAS. Todos querían tenerlo como compañero de fórmula o como respaldo simbólico, porque saben lo que representa”, afirmó Matković, en referencia al peso político de Camacho y su condición de preso político que representa en referencia al pedido de Tuto, pero que luego le hizo la «canallada», en referencia a los dichos de Monasterio de que la campaña de alianza Unidad, del cual es candidato Samuel Doria Medina, se financia con el narcotráfico.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El legislador cruceño cuestionó la actitud de algunos actores políticos que, según dijo, ahora atacan a Camacho, al ser integrante de la alianza Unidad-Creemos, tras haber iniciado sus campañas con imágenes y discursos en su apoyo.

“No se puede golpear a alguien que está en la cárcel, que no tiene acceso a un micrófono. Peor si empezaste tu campaña con una foto junto a él y dijiste que contabas con su respaldo”, reprochó al referirse a Tuto Quiroga por haberse distanciado del proyecto de unidad sin una explicación clara.

Sobre la foto que circuló de Quiroga y Camacho, Matkovic relató cómo fue tomado la fotografía, la cual fue utilizada como símbolo de apoyo. “Cuando visitas la cárcel, no vas directo a la celda de Luis Fernando. Primero te sientan en una caseta de vidrio donde están los policías y como es de vidrio, te sacan fotos. Luego surgió la idea de tomarse una fotografía. Pero esa imagen sólo Tuto la tuvo. A mí nunca me pasaron fotos cuando visité a Camacho, no tuve el mismo acceso al policía”, mencionó.

Consultado sobre si Camacho está decepcionado con Quiroga, Matković fue tajante al manifestar que no necesita hablar con él para saber lo que piensa. «Durante meses trabajamos por la unidad, y de la noche a la mañana Tuto decidió alejarse. Eso es una decisión personal, pero luego no se puede salir de forma canalla a atacar a quien no puede responder”, expresó.

Las declaraciones surgen luego que el fin de semana surgió un confllicto entre Libre y alianza Unidad tras acusaciones contra Karla Robledo, ahora excandidata de la alianza Unidad, por presuntos vínculos familiares con el narcotráfico, tema que fue tildado como guerra sucia de parte del vocero político Tomás Monasterio.