Doria Medina dice que Claure está dispuesto a realizar una millonaria inversión en Bolivia, pero no en el litio

«Marcelo Claure ha aclarado ya que él no va a invertir en el litio, eso está absolutamente claro», indicó Samuel Doria Medina, candidato de la alianza Unidad.

eju.tv / Video: No Mentirás

El candidato de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, ha revelado que Marcelo Claure tiene la intención de concretar una millonaria inversión en Bolivia, pero no en el litio. La cifra inicial se estima en $us 1.000 millones y podría ser más.

En ese marco, el postulante de Unidad dijo que, sin embargo, le interesa que el empresario que radica en Estados Unidos invierta en el país.

«Me interesa que Marcelo Claure puede invertir en Bolivia. Le he preguntado a Marcelo Claure y le he dicho ‘cuánto puedes invertir’», relató en una entrevista con el programa No Mentirás.

La respuesta de Claure fue contundente al punto que se animó a dar cifras de esa intención.

«Él me ha contestado y me ha dicho: ‘de mi dinero puedo invertir 1.000 millones de dólares y del grupo financiero del que soy parte podría invertir entre 5.000 y 10.000 millones de dólares en Bolivia’. Ese es el valor que tiene Marcelo Claure», destacó Doria Medina.

En días pasados han surgido versiones desde la alianza Libre de Jorge Quiroga y desde el evismo y el arcismo sobre un supuesto «acuerdo secreto» entre Doria Medina y Claure sobre el litio, aunque ninguno de los denunciantes han expuesto pruebas.

«Está claro que el litio se tendrá que explotar cuando se demuestre que va a beneficiar a Potosí y a Bolivia», señaló Doria Medina-

«Yo no estoy de acuerdo con que se aprueben estos contratos del litio entre gallos y medianoche porque hay que hacer una nueva ley del litio y hay que trabajar junto a Potosí. Entonces, no es mi estilo querer hacer contratos debajo la mesa», sostuvo.