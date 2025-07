A poco del retorno a clases, hay alta demanda de viajes en medio de la falta de diésel y reclamos por precios del pasaje

Las empresas de transporte señalan que las frecuencias de salidas de buses bajaron por falta de diésel, mientras que los pasajeros denuncian el incremento de precio de pasajes.

Fuente: Unitel

Este lunes 28 de julio, los estudiantes retornan a clases y las principales terminales de buses del eje troncal del país reportan incremento de viajeros que buscan volver a sus regiones de origen. Sin embargo, las empresas de buses señalan que la frecuencia de viajes ha disminuido debido a la falta de combustible.

“Hay bastante pasajero, pero no hay bus. Hay bastante movimiento, pero no hay diésel. Ahora no tengo buses, y hay muchos pasajeros”, dijo el operador de una empresa de buses.

Además, el operador informó que los buses de las empresas permanecen varios días en los surtidores del país a la espera de diésel.

Entre tanto, los viajeros se quejan por el incremento en el precio de los pasajes hacia los departamentos de Oruro, Cochabamba y Santa Cruz.

“Tengo que irme a Oruro, por el retorno a clases, hay escasos buses”, dijo una madre de familia.

Otra viajera dijo que por esta temporada, los pasajes al interior del país se elevaron de precio.

“Estoy viajando a Sucre, han subido el pasaje, normalmente compras a 180 pesos, y ahora está 280 bolivianos”, contó la viajera desde la terminal terrestre de La Paz.

En Santa Cruz, el panorama es similar. En la terminal Bimodal, los responsables reportaron que los buses que cuenten con diésel podrán salir hacia las distintas regiones del país. Por esta razón, las empresas no están vendiendo pasajes con anticipación. Hasta las 19:45, la estación terrestre permaneció abarrotada.

“Nos afecta porque nosotros vivimos del día a día. Del 100%, las empresas solo están sacando (buses) el 70% aproximadamente”, dijo una operadora de buses.

La preocupación no solo es de los viajeros, puesto que el personal de las empresas de transporte también se siente perjudicados.

“Cuando ven que no hay mucha salida, hacen recorte de personal”, dijo un trabajador de una empresa.

En la terminal de buses de Cochabamba también se registró afluencia de viajeros que pretender retornar a sus hogares.