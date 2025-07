Agenda informativa: el TSE publica la lista oficial de jurados electorales para los comicios del 17 de agosto

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 20 de julio

Más de 200 mil jurados precautelarán el funcionamiento de las mesas electorales Foto: El Deber

El TSE publica la lista de jurados para iniciar el periodo de excusas

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publica este domingo, en diferentes medios escritos, la nómina de los jurados que fueron sorteados el pasado viernes; son 204.156 personas que tendrán la responsabilidad de garantizar el desarrollo normal de la votación el próximo 17 de agosto en las mesas que les corresponda administrar; por un criterio de paridad tres mujeres y tres varones estarán a cargo de esa labor. Una vez publicada la lista, desde este lunes y durante siete días se abre un período para recibir las excusas de aquellos ciudadanos que no puedan ejercer ese deber ciudadano. La justificación debe estar documentada y será analizada antes de la respuesta del Órgano Electoral, en caso de no cumplir con ese deber, el juez electoral aplicará sanciones del 50% del salario mínimo (1.300 bolivianos). Una vez conocida la lista de jurados, los ciudadanos deben participar de las sesiones de capacitación para garantizar el correcto desarrollo de la jornada de votación.

– Elecciones generales: Conozca si es jurado electoral este 17 de agosto

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los Tribunales Electorales Departamentales sortearon el viernes a los jurados electorales, se designaron 204.156 personas que van a administrar cada una de las 34.000 mesas de sufragio que estarán habilitadas para la votación. El TSE publicó oficialmente la nómina de los más de 200 mil jurados este 20 de julio. No obstante, en el sitio Yo Participo del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) ya actualizó la base de datos, para que los ciudadanos verifiquen si fueron designados como jurados electorales. ¿Cómo ingresar a la página y verificar si fuiste designado jurado electoral?: Primero, ingrese al sitio web del TSE haciendo clic en este enlace: https://yoparticipo.oep.org.bo/auth/signin. Introduzca su número de cédula de identidad. Seleccione su fecha de nacimiento. Inserte el código captcha que aparece para validar el ingreso. Cumplidos esos requisitos, el sistema le mostrará si fue designado como jurado electoral.

– Elecciones 2025: ¿Qué debe saber un jurado electoral?

El viernes pasado se efectuó el sorteo de jurados electorales que presidirán las 34.000 mesas electorales el próximo 17 agosto. En todo el territorio nacional son más de 200.000 jurados. Si usted ha sido seleccionado, debe tomar en cuenta lo siguiente: de acuerdo con el artículo 13 del Reglamento de las Elecciones Generales 2025, el jurado electoral es la máxima autoridad electoral el día de las elecciones en su respectiva mesa de sufragio. Son responsables de la organización, funcionamiento, escrutinio y conteo de votos durante la jornada electoral, de acuerdo a lo determinado en la legislación electoral y designados por sorteo. Según las autoridades electorales, la labor de los jurados es fundamental, porque son los encargados de garantizar la transparencia de la mesa, de cuidar el voto de los habilitados para sufragar; es decir, de unos 220 a 250 ciudadanos por mesa de sufragio. Las mesas funcionarán ocho horas continuas el día de la votación.

– ¿Quiénes pueden excusarse de ser jurado electoral?

No todos los ciudadanos seleccionados estarán obligados a cumplir con la función de jurados electorales. Desde este lunes, se abrirá un plazo de siete días para que los ciudadanos que tengan impedimentos válidos puedan presentar sus excusas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) o en las oficinas del Tribunal Electoral Departamental (TED) correspondiente. La normativa electoral contempla una serie de causales justificadas para ser eximido: enfermedad debidamente comprobada con certificación médica; embarazo o estado de gravidez; casos fortuitos o fuerza mayor, debidamente documentados; ciudadanos mayores de 60 años; personal de salud en ejercicio de funciones; trabajadores del área de comunicación en funciones el día de la elección; candidatos o dirigentes de organizaciones políticas, con la acreditación correspondiente; personas responsables del cuidado de familiares enfermos, también con respaldo documental.

– Extensas filas de vehículos en los surtidores y reclamos en las terminales de buses

La aguda escasez de combustibles en el país, principalmente diésel, ocasiona que se formen kilométricas filas de vehículos en los surtidores, además, que se originen reclamos y haya un funcionamiento irregular en las terminales terrestres de todo el país. El panorama que presenta este domingo no cambia respecto al de las pasadas semanas: extensas filas de vehículos en busca de gasolina y diésel, la molestia de los choferes quienes prácticamente viven en las cabinas de sus motorizados a la espera de cargar combustible y algunas estaciones de servicio cerradas porque no les llega ni diésel ni gasolina. En Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, varios surtidores muestran largas colas de automóviles desde tempranas horas, la situación es igual en el resto del territorio nacional. Entre tanto, en las terminales de buses los pasajeros no encuentran pasajes, porque las empresas de transporte redujeron su frecuencia hasta en un 80 por ciento.

– Arriban al país 300.000 vacunas contra el sarampión donadas por India

El embajador de la India, Shri Rohit Vadhwana, anunció para este domingo la llegada a Bolivia de una donación de 300.000 vacunas contra el sarampión, informo la Cancillería en sus redes sociales. La cartera de Estado destaca esta entrega solidaria como el reflejo del compromiso del Gobierno y pueblo de la India con la salud pública y el bienestar de Bolivia; asimismo, expresa el profundo agradecimiento por este valioso gesto que reafirma los lazos de amistad y cooperación bilateral. El donativo fortalecerá las campañas de inmunización en beneficio, especialmente, de la niñez boliviana. El Ministerio de Salud recomienda llevar a los niños a un centro de salud para vacuna a sus niños y no esperar a las brigadas, porque eso facilita el proceso de la inmunización, es una necesidad que los niños estén protegidos y vacunados. Entonces, en esa línea, promueve la vacunación que debe ser respaldada por los padres para cuidar la salud de los niños.