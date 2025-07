Agenda informativa: Ruth Nina será imputada y se prevé una nueva suspensión de la audiencia de Camacho en Santa Cruz

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 25 de julio

– Ruth Nina será imputada en las próximas horas

Ruth Nina, dirigente del extinto Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) será imputada en las próximas horas, la pasada jornada, el Ministerio Público determinó su aprehensión después de haber declarado por las fuertes amenazas que vertió contra las elecciones nacionales en un ampliado de la agrupación política no re conocida ‘Evo Pueblo’. En esa oportunidad, advirtió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que ‘contará muertos en lugar de votos’ si no se habilitaba a Evo Morales como candidato y se devolvía la personalidad jurídica de Pan-Bol. Según el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, la aliada de Morales fue notificada, será imputada en las próximas horas y será un juez quien defina su situación jurídica en audiencia de medidas cautelares. La mañana del jueves Nina se presentó de manera voluntaria a declarar por la acusación en su contra por delitos electorales, al haber proferido amenazas contra los comicios generales, y quedó aprehendida por instigación a delinquir y amenazas y obstaculización de procesos electorales.

– Nueva suspensión de audiencia de Camacho por negativa a trasladarlo

Este viernes, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, debía presentarse ante un tribunal de la capital oriental, para iniciar el juicio por el caso denominado Decretazo, porque en 2022 nombró gobernador interino a un secretario en lugar del entonces vicegobernador Mario Aguilera, lo que no está permitido en la Constitución Política del Estado (CPE), ni en el estatuto autonómico departamental; sin embargo, la pasada jornada, la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario anunció que no será trasladado por la falta de garantías para la autoridad cruceña y el contingente policial que debía trasladarlo a esa región. Esta será la decimoquinta vez que se suspende el acto judicial por argumentos similares esgrimidos por las autoridades penitenciarias. La defensa de Camacho anticipó que solicitará una nueva fecha para la audiencia, pero aclaró que deberá mantenerse el carácter presencial, porque la orden emana de un auto de apertura de juicio no puede ser modificable.

– El magisterio urbano reanuda sus movilizaciones desde este viernes

Ante la crisis que atraviesa el país, el magisterio urbano del país protagonizará esta jornada una movilización para exigir al gobierno que brinde soluciones a la crisis económica que genera incertidumbre y desazón en la población nacional. Los maestros exigen estabilidad económica y respeto a sus derechos laborales, como el ascenso automático; en ese sentido, piden la abrogación de los decretos 350 y 351, que afectan a las conquistas sectoriales. Justifican el inicio de las medidas tras no recibir atención a su pliego petitorio por parte de las autoridades, por ello, la reanudación de las medidas de protesta como medida de presión para que sus demandas sean escuchadas y atendidas. La dirigencia exige al Gobierno atención inmediata a la crisis económica que se manifiesta en la escasez de dólares, carburantes, alimentos y medicamentos, entre otros. La marcha iniciará en la Casa Social del Maestro y luego tomará las principales calles de La Paz.

– Los establecimientos de Salud de Santa Cruz deben reanudar la atención

Los trabajadores de salud del departamento de Santa Cruz retomarán sus tareas habituales tras cumplir un paro de 72 horas en exigencia a las autoridades departamentales el pago de un bono de vacunación correspondiente para esta gestión. La medida, iniciada el martes, se extendió hasta la pasada jornada, con la suspensión de la atención externa en los tres niveles de atención, tanto en la capital cruceña como en las provincias. De acuerdo con la dirigencia del sector, la medida fue asumida después que la Gobernación anunció que no podrá cancelar el beneficio por al menos 45 días, lo cual no fue aceptado por los servidores públicos. Sin embargo, en los días de paro hubo filas de pacientes con la esperanza de poder encontrar una ficha para este viernes o que al menos puedan ser reprogramadas las citas. Sin embargo, el problema continúa latente, porque si no se cancela lo adeudado por la gobernación cruceña en las próximas horas, ingresarán en un paro de cinco días desde el lunes.

– Monitoreo muestra 4.358 focos de calor y 37 fuegos activos en el país

Pese a la pausa ambiental determinada por el gobierno, se incrementan de manera preocupante los focos de calor sobre todo en Santa Cruz que, en tan solo tres días, triplicó la cifra de estos y pasó de 1.930 a 4.358 puntos calientes; mientras que hay 37 fuegos activos, la mayoría en ese departamento. La plataforma de monitoreo satelital de Greenpeace ubica a Bolivia como el segundo país más afectado por el fuego detrás de Canadá que encabeza la lista de naciones más afectadas por las llamas; detrás de nuestro país se encuentran Australia, República Democrática del Congo e Indonesia. El monitoreo muestra que Santa Cruz concentra más del 90% de los focos de calor, seguido por Beni y Pando. El Ministerio de Medio Ambiente reportó el jueves 4.358 focos de calor en todo el país, 4.230 de estos en Santa Cruz. Del total de focos de calor registrados, 3.284 se ubican en áreas boscosas, 20 en áreas protegidas departamentales, 3 en protegidas municipales y 1 en un área protegida nacional.

– El ‘Vota Bus’ rodará las calles de cinco ciudades desde este viernes

La Fundación Construir y la Red Observa Bolivia, en coordinación con el Centro Europeo de Apoyo Electoral (CEAE) y con el financiamiento de la Unión Europea, lanzarán este viernes la campaña nacional “Vota Bus: un recorrido hacia la democracia viva”, con el objetivo de incentivar a la participación activa e informada de la juventud en los comicios nacionales programados para el próximo domingo 17 de agosto del presente año. El acto está programado para las 11:30 en la Plaza Abaroa de La Paz, en inmediaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y contará con la presencia de las autoridades electorales, así como del jefe de cooperación de la Unión Europea, Jaime Royo. Además, los organizadores presentarán en voz de dos reconocidos artistas del género del rap, Alwa y Leo Camargo, la canción ‘Mi voto, mi voz’, que será la identificación musical de la campaña y que introduce mensajes alusivos al objetivo perseguido por las instituciones participantes en consonancia a la dinámica y características de ese grupo etario.

– El dólar en el mercado paralelo continúa con la tendencia a la baja

Nuevamente, la cotización del dólar paralelo registra un descenso respecto a la pasada jornada. Según registran las plataformas digitales, el tipo de cambio para la compra y la venta muestra nuevamente una caída. Según los datos presentados este viernes en el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio de venta de Bs 13.24 y un precio de compra de Bs 13.14. La cotización del tipo de cambio para la venta en relación a la pasada jornada sufrió variaciones y desciende nuevamente, ya que el dólar paralelo se registraba a la venta en Bs 13.62 y esta jornada inicia con Bs 13.24. En tanto para la compra el jueves cerró con Bs 13.55 y a primera hora de este jueves la cotización está a Bs 13.14. La cotización del dólar paralelo se refiere al precio de la divisa estadounidense en el mercado no oficial. Este valor puede diferir del tipo de cambio oficial establecido por las autoridades monetarias. EL dólar blue está en Bs 13. 15 para la venta y Bs 13.05 para la compra, según dolarbluebolivia.click.