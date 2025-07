Alcalde paceño reclama garantías para las elecciones: «Basta de generarnos tanta incertidumbre»

El alcalde durante el acto. FOTO: AMUN

Fuente: https://www.vision360.bo

Durante la gala conmemorativa por los 216 años de la Gesta Libertaria de La Paz, el alcalde Iván Arias exigió a las autoridades garantizar la realización de las elecciones del 17 de agosto, en respuesta a las amenazas del sector evista y a una nueva acción popular que busca inhabilitar a varios candidatos presidenciales. Además, exhortó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a no convertirse en un instrumento para impedir los comicios.

«Basta de generarnos tanta incertidumbre. Ya enfrentamos problemas con el precio del pan, del aceite y del combustible, y ahora quieren sumarle la negativa a las elecciones. Eso es jugarle al enemigo y traicionar a la patria”, aseguró Arias.

El alcalde reclamó que, en medio de una crisis económica que afecta a millones de bolivianos, el país no puede permitirse el lujo de alimentar dudas sobre el desarrollo de los comicios. Parafraseando a los próceres paceños, advirtió que “el silencio no es estupidez” y que no se permitirá que se intente perjudicar la realización de las elecciones generales.

Se refirió así a las amenazas de los seguidores de Evo Morales, que en las últimas semanas advirtieron que “contarían muertos” en lugar de votos si el exlíder masista no participaba en la contienda electoral.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

También mencionó la acción popular presentada en Beni, que busca impedir la postulación de ciudadanos que ya ejercieron dos periodos presidenciales. Esto fue interpretado como un intento de intervención judicial en el proceso electoral en curso.

Arias sostuvo que este tipo de recursos, lejos de proteger derechos colectivos, buscan entorpecer el proceso democrático y generar desconfianza en la población.