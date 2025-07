Andrónico depende del voto evista para mantener sus posibilidades electorales, dice analista Ortuño

Fuente: Unitel

El analista Armando Ortuño se refirió a la primera entrevista que brindó Andrónico Rodríguez sobre las elecciones presidenciales y consideró que uno de sus principales desafíos es sumar votos evistas puesto que si no lo consigue sus posibilidades electorales disminuyen.

“Ha tenido una posición de dirigirse al votante evista en términos que permitan acceder a ellos y que permitan lograr que puedan darle su voto”, indicó Ortuño.

En su criterio, el candidato de Alianza Popular “está ante una serie de desafíos y uno de los principales tiene que ver en que él necesita los votos de los electores cercanos al expresidente Evo Morales”.

Dirigentes evistas han llamado a Rodríguez “traidor” por su postulación lejos de Morales y anunciaron que no votarán por ninguna propuesta si en la papeleta no está su líder. Para Andrónico, esa postura es solo de la dirigencia, no de las bases.

“Su gran pregunta es cómo el puede al mismo tiempo marcar diferencia frente a este que fue el jefe de su partido y al mismo tiempo incentivar a que las personas que todavía tienen confianza en este dirigente político puedan votar por él en agosto”, señaló.

En criterio de Ortuño, Rodríguez “tiene la tarea muy difícil”

“Él sabe también que si no resuelve eso sus posibilidades también disminuyen. Tiene ese enorme reto al frente y veremos si lo resuelve y funciona su estrategia”, sostuvo.