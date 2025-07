Asesores de Unidad y Libre prevén que si sus candidatos ganan las elecciones recibirán un país sin gasolina ni oro

Los asesores económicos de las alianzas Unidad y Libre realizaron un análisis de la situación del país y creen que hay más deudas que las reportadas. Explicaron las medidas inmediatas que se plantean asumir en caso de llegar al gobierno.

Gabriel Espinoza (Unidad) y Ramiro Cavero (Libre). Fotos: RR.SS.

Fuente: Brújula Digital

Los asesores económicos de las alianzas Unidad, que postula a la presidencia a Samuel Doria Medina, y Libre, que tiene como candidato a Jorge Tuto Quiroga, consideraron —por separado— que, en caso de llegar al gobierno, recibirán un país en grave situación económica, sin combustible ni reservas de oro, por lo que se deben aplicar medidas inmediatas.

“Estamos estimando que cuando lleguemos a gobierno no va a haber una gota de gasolina ni una gota de diésel en los tanques y no vamos a tener ni un dólar en las reservas del Banco Central, que todo el oro ya va a estar empeñado o hipotecado, incumpliendo la ley del oro, pero así nos lo van a dejar”, afirmó Ramiro Cavero, parte del equipo económico de Libre, a Unitel.

Gabriel Espinoza, del equipo económico de Unidad, sostuvo que encontrarán un país “en quiebra” y con deudas en la provisión de combustibles que no están reportadas.

“Vamos a encontrar un país en quiebra, muy probablemente encontremos reservas comprometidas con operaciones de venta futura de oro. (…) Probablemente encontremos deudas para la provisión de combustibles que no están reportadas en el departamento externo y muy seguramente también tendremos que gestionar los pasivos que se han venido acumulando en el pasado y que todavía no tenemos información”, indicó en entrevista con Unitel.

Actualmente, Bolivia atraviesa una crisis por la falta de dólares y de combustible, que ha provocado largas filas en los surtidores. En cuanto a la divisa, el tipo de cambio oficial ha perdido relevancia debido a la escasez. Las transacciones se rigen por el mercado paralelo, donde la cotización ha llegado a duplicar la oficial y presenta fluctuaciones constantes.

Propuestas de Libre

Cavero afirmó que la alianza está preparada para enfrentar la situación. En caso de ganar las elecciones, se buscarán nuevos proveedores de combustible, debido a la deuda que dejará la actual administración con los actuales vendedores.

“Ya en transición tenemos que, primero, conversar con organismos internacionales que tienen ventanillas muy ágiles, muy rápidas de emergencia, para tener recursos para (…) tener proveedores nuevos, que no se les deban recursos, para, por lo menos, tener unos cuatro meses de garantía”, afirmó.

Además, propuso refinar el petróleo en el país y eliminar a los intermediarios en la adquisición de gasolina y diésel.

“La primera normalidad, la de los combustibles va a ser inmediata, porque el país no aguanta ni 30 días sin combustible. Eso tiene que ser en las primeras dos, tres semanas, garantizar combustible todo normal”, dijo.

Entre las medidas a largo plazo, planteó modificar la Ley de Hidrocarburos para atraer mayor inversión extranjera. Indicó que el país tiene gas, pero el problema es que aún debe explorarse, lo que tomará tiempo.

“El gas no solamente nos sirve para los vehículos, también sirve para la luz, y prácticamente siete de cada diez focos están con energía base de gas. Tenemos que incentivar la inversión en energías renovables, solar, eólica, etc., para que nosotros podamos tener otras fuentes de energía eléctrica e ir liberando el gas para exportación y no tanto para energía eléctrica”.

Respecto a la escasez de dólares, señaló que se acudirá al Fondo Monetario Internacional y que, con los desembolsos que esta entidad otorgue, se devolverán los dólares a las personas que tienen depósitos en la banca, con el fin de recuperar la confianza en el sistema financiero.

“Si no hacemos esto, nunca va a volver la confianza en la banca y la gente que tiene dólares en su casa no los va a volver a depositar en el banco”.

El segundo punto consiste en unificar el tipo de cambio. Indicó que será inferior al paralelo, pero que no volverá al actual de 6,96 bolivianos.

“Nosotros calculamos que en los primeros dos meses ya tenemos que tener los desembolsos del Fondo Monetario y ese momento esto ya va a ser totalmente normal, se va a empezar a volver a la normalidad”, afirmó.

Propuestas de Unidad

Espinoza propuso la implementación de un fondo de estabilización desde el periodo de transición, con el objetivo de mejorar la situación económica hasta febrero.

Explicó que los tres objetivos a corto plazo del partido son frenar el incremento en los precios de la canasta familiar, restablecer el abastecimiento de combustible y estabilizar el tipo de cambio.

“El fondo de estabilización que nosotros construiríamos con los créditos que hoy día Bolivia tiene aprobados y que se pueden cambiar de objeto nos permitirá generar este puente para lograr importar combustibles en tiempo y forma adecuado y en paralelo pues vamos trabajando con el sector privado para volver a un solo tipo de cambio por lo menos en el mercado paralelo”, indicó.

Agregó que, en el caso del combustible, se deben aplicar soluciones desde el primer día. Sobre el tipo de cambio, proyectó una estabilización hacia febrero de 2026.

“Bolivia no puede seguir viviendo con estas colas que vemos, con esta falta de combustibles y finalmente en el caso de la inflación pues igual es un proceso que nos tomará un par de meses”.

Este jueves, el presidente del Estado, Luis Arce, afirmó que los candidatos presidenciales aún no presentan soluciones ante la crisis económica. Las elecciones generales están previstas para el 17 de agosto de 2025; en caso de una segunda vuelta, esta se realizará en octubre.