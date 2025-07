Bejarano defiende que su esposo sea liberal y ella de izquierda y ahora choca con Evo Morales

Susana Bejarano, la ahora candidata a senadora por Alianza Popular, que postula a la presidencia a Andrónico Rodríguez, defendió la oposición de posiciones políticas que existe entre ella y su esposo, el periodista y analista Fernando Molina, alegando que cada quien está en su derecho de pensar distinto. Inmediatamente lo hizo, fue duramente criticada por el mismo hecho por el expresidente Evo Morales, a quien pidió no meterse con su familia.

Bejarano se presenta como una mujer con convicciones de izquierda, mientras que Molina es liberal y trabaja para un candidato opositor a Rodríguez, lo que desató en los últimos días varias críticas en redes sociales, por una presunta apuesta a ganador por ambos frentes. Uno de los críticos fue el periodista y analista Andrés Gómez, a quien Bejarano respondió en un extenso post en redes sociales.

“El razonamiento de Andrés Gómez no solo es arbitrario, sino también ignorante. ¿Acaso pretende decir que una mujer debe de subsumirse a la posición política del marido? ¿Si el marido está en política, la mujer debe renunciar a sus actividades públicas? En qué cosas está pensando Andrés Gómez, ¿El hecho de que mi esposo tenga una filiación liberal y lo haya hecho pública en sus libros y que mi persona tenga convicciones de izquierda, es una falta contra la sociedad? No, claro que no lo es. ¿Sabrá Gómez qué significa agencia política?”, escribió.

En su texto, que tituló “No voy a callar”, menciona también al periodista Rafael Archondo, quien también se refirió a Bejarano y su esposo y publicó un texto que comenzó con la pregunta: “¿Es el hombre de Andrónico con la proximidad de Samuel?”.

“Otros como Rafael Archondo insinúan en un post que mi esposo es candidato de una fuerza política distinta a la mía. Es falso, él lo sabe, pero no tiene ningún problema en insinuarlo porque para su larga campaña en mi contra le es útil”, escribió.

La polémica con Berajano se extendió este domingo a otro actor, esta vez el expresidente Evo Morales, quien, en referencia a la ahora postulante a senadora, publicó un post en el que afirmó que Alianza Popular eligió a “una persona íntimamente ligada a la derecha”.

“No solo eso, Bejarano es una declarada enemiga de la Revolución Bolivariana de Venezuela y de la Revolución Sandinista de Nicaragua ¿Qué pruebas más se necesitan para comprobar la traición y la derechización?”, escribió.