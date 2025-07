Benjamin Netanyahu propone a Donald Trump para el Nobel de la Paz, en una cena colmada de elogios y el trasfondo de la guerra en Gaza

El presidente de Estados Unidos recibió al primer ministro de Israel el lunes en la Casa Blanca.

Hablaron de las negociaciones para una tregua en la Franja y de un polémico plan el desplazamiento de palestinos fuera del enclave.

Para congraciarse con Donald Trump, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu no llegó con las manos vacías a la mesa. Durante la cena del lunes en la Casa Blanca, anunció que había nominado al mandatario estadounidense para el próximo Premio Nobel de la Paz: «Señor presidente, esta es la carta que envié al Comité Nobel. ¡Ella lo nomina para el Premio Nobel de la Paz! ¡Es bien merecido!», dijo. «¡Oh! Muchas gracias, no me lo esperaba. Viniendo de ti en particular, significa mucho. ¡Gracias Bibi! «, respondió el líder republicano.