Berna y Lupo confrontan visiones sobre austeridad y el gasto público en Bolivia

Mientras José Luis Lupo propuso cerrar empresas deficitarias, Berna rechazó esa idea y planteó austeridad sin despidos ni privatizaciones.

Milen Saavedra

El cruce de declaraciones entre el presidente Luis Arce y el candidato presidencial por la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, generó una nueva polémica entre representantes de ambos bloques políticos.

En este contexto, Milán Berna, candidato a la vicepresidencia por el MAS, y José Luis Lupo, candidato de la alianza Unidad, confrontaron visiones sobre el gasto público y el futuro de las empresas estatales.

Berna: “No hay fiesta, estamos en crisis”

Milán Berna rechazó la propuesta de recorte de Lupo, que busca reducir Bs 2.483 millones en gasto corriente, y defendió la inversión en servidores públicos.

“No hay una fiesta. Estamos en una situación crítica económica y social, y se quieren aprovechar. No es posible que un candidato con un pasado oscuro venga ahora como salvador con propuestas tecnócratas desde el escritorio”, afirmó Berna en el programa Que No Me Pierda.

Lupo plantea decreto de austeridad sin despidos

Por su parte, José Luis Lupo propuso un decreto para eliminar gastos considerados superfluos, como consultorías, viáticos, publicidad, combustible, refrigerios y cerrar el periódico estatal Ahora El Pueblo. Indicó que la medida permitiría ahorrar Bs 2.483 millones sin despedir personal, y que esos recursos se destinarían al pago de bonos sociales.

“Estamos al borde del default, somos subcampeones de la corrupción, estamos en la lista gris del GAFI, en riesgo alimentario, con crisis energética y sin diésel ni dólares. La inflación nos empobrece cada día”, denunció Lupo.

El MAS defiende gasto operativo del Estado

Ante la propuesta, Milán Berna defendió los recursos destinados a los servidores públicos, indicando que están presupuestados para garantizar una atención eficiente a la población.

“Se ha garantizado inversión pública y bonos sociales”, sostuvo.

Además, planteó como alternativa un plan de austeridad que incluye alivio tributario, reactivación de exportaciones, créditos productivos y subvenciones diferenciadas.

Berna: no se cerrarán empresas estratégicas

Berna enfatizó que no se debe cerrar ninguna empresa estratégica, sino aplicar una “reingeniería evaluativa” para fortalecer aquellas que no estén produciendo resultados.

“Debemos tener calidad de servidores públicos con todas las atenciones necesarias, no cantidad”, remarcó.

Acusaciones de privatización y respuesta de Lupo

El candidato del MAS aseguró que la propuesta de Unidad responde a una lógica de “economía liberal y privatizadora”, incompatible con el modelo de economía plural del MAS.

“La intención es privatizar las empresas fruto de la lucha del movimiento popular. Estas empresas dinamizan la economía y financian los bonos”, afirmó.

Lupo respondió que nunca plantearon privatizaciones, pero sí el cierre de las empresas estatales completamente deficitarias.

“Las estratégicas deben continuar, pero con eficiencia y sin malgastar recursos públicos”, puntualizó.