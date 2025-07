Bloqueo en Los Troncos: Alcalde señala que presupuesto no contempla compras de mobiliario escolar

Los bloqueadores, instalados en la ruta Santa Cruz-Trinidad, exigen la dotación de pupitres para un módulo educativo. El alcalde de Los Troncos respondió la escuela aún no fue inaugurada y que el POA no contempla compra de mobiliario.

Fuente: Unitel

Ante el bloqueo fue instalado este lunes por padres de familia en la comunidad de Los Troncos, en San Julián, Santa Cruz, exigiendo la dotación de pupitres para un nuevo módulo educativo, el alcalde Willy Calderón explicó que el presupuesto municipal no contempla la compra de mobiliario, ya que el colegio no fue inaugurado formalmente y los recursos del POA no incluyen esa adquisición específica.

La protesta se concentró en la ruta hacia el Beni, donde los manifestantes aseguraron que más de 530 estudiantes están pasando clases en condiciones precarias, dentro de aulas improvisadas de madera, advirtiendo que no levantarán la medida hasta que el alcalde se comprometa a solucionar la falta de mobiliario.

“Esto no es política, eso quiero dejar bien en claro (…) Estamos pasando a clases en un aula de madera y no podemos seguir así teniendo tremendo módulo”, expresó María Apaza, madre de familia. “Vamos a cerrar la alcaldía si no nos dan solución”, advirtió.

El alcalde Calderón respondió que el edificio aún no ha sido inaugurado debido a que ni el presidente Luis Arce ni autoridades nacionales han acudido al acto y aclaró que no se puede comprar pupitres si no están contemplados en el POA.

Sin embargo, admitió que existe una partida de Bs 50.000 para educación que podría usarse con ese fin. “Es cierto que ellos tienen un recurso que también pueden disponer y pueden destinar para adquisición de sillas y mesas”, indicó.

Calderón anunció que acudirá personalmente al punto de bloqueo en las próximas horas, aunque advirtió que no podrá prometer algo que no está incluido en el presupuesto municipal actual.