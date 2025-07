Cambio de ciclo, cambio de época

Las primeras encuestas sobre las próximas elecciones presidenciales proyectan una posible segunda vuelta entre dos opositores, un hecho inédito, pues no solo sería la primera vez que la elección nacional se decidiría en un balotaje, sino que después de veinte años de hegemonía del masismo, esta corriente política se quedaría fuera de la definición final, por lo que los distintos analistas políticos concluyen que estamos frente a un cambio de ciclo político. Sin embargo, el cambio de que afrontará Bolivia se asemeja más a un cambio de época que sólo al cambio de corrientes políticas en el ejercicio del poder y es muy importante que quienes aspiran a gobernar al país entiendan esto si quieren conectar con las nuevas realidades nacionales e internacionales.

El cambio de ciclo, que seguramente se comprobará en las urnas, tiene explicaciones claras, unas crisis económica que ha destruido todo el relato de la propaganda oficialista de las últimas dos décadas, la implosión del oficialismo en una lucha canibalesca por el usufructúo del poder al que se acostumbraron y en el cual se corrompieron, perdiendo en el camino cualquier base de discurso ideológico o, peor aún, cualquier fundamento ético para su proyecto político, y el descrédito de sus principales líderes, tanto de aquellos que derrocharon en el populismo estatista los mayores ingresos económicos de los últimos cien años, como de aquellos que aun con caras jóvenes continúan representando modelos viejos y fracasados.

Quizás el principal motivo que fundamenta el cambio de época es una Bolivia mayoritariamente urbana, que habiendo superado el 80% de la población viviendo en las ciudades y áreas metropolitanas, se encamina ya hacía el 90% de residencia urbana, hito al cual seguramente llegaremos en los próximos diez años. Frente a esta realidad, obviamente todo el discurso ideológico que ha marcado la Bolivia posterior a la Guerra del Chaco, desarrollado en función de la realidad mayoritariamente campesina y minera pierde mucho sentido, puesto que para la gran mayoría de la población la mayor parte de sus problemas diarios tiene que ver con los desafíos que plantea la vida citadina, tanto en lo individual como en lo colectivo, por lo que en lo que queda del siglo XXI será fundamental modernizar la institución y la gestión municipal que es donde se enfrentarán los principales retos para la vida de la gente. Temas como la generación de empleo, vivienda, transporte público, educación, salud, saneamiento básico y seguridad ciudadana son y serán centrales para resolver los problemas que realmente le importan a la gente.

Un segundo motivo es que más allá de nuestros conflictos y problemas políticos, la modernidad ha llegado y la mayor parte de la población está interconectada con un mundo que avanza vertiginosamente hacia una economía y hacia una sociedad digital. No solo hay más celulares que personas, sino que la mayor parte de estos son smartphones, con lo que la interconexión, incluidos los estratos de menores ingresos es una realidad muy diferente, puesto que cada persona se comunica y expresa de forma prácticamente autónoma con lo cual las corrientes de opinión pública se generan y transforman con una rapidez casi imposible de acompañar para quienes procuran gobernar las sociedades modernas o incluso para quienes pretenden liderar la opinión pública

Es por ello por lo que no solo a los dirigentes políticos, sindicales y sociales, y a las instituciones en los cuales basaban su poder e influencia, como los partidos, sindicatos y asociaciones les costará tener cada vez más cabida y ubicar su espacio en la sociedad moderna, sino que a los mismos comunicadores, periodistas y analistas les cuesta también no solo situarse, sino sobrevivir como referentes relevantes de la sociedad. Quien hubiera imaginado, por ejemplo, que, en La Paz, sede de gobierno y ciudad política, por definición, en los hechos ya no exista un periódico influyente y que los pocos que quedan en el país se han tenido que transformar en portales web para continuar existiendo. Incluso buena parte de los periodistas más conocidos, de los pocos que continúan activos, viven compitiendo con los “influencers”, en su mayoría jóvenes nativos digitales que no han necesitado estudiar comunicación y que se proyectan desde las redes sociales.

Y un tercer motivo, quizás el gran problema irresuelto de Bolivia desde su fundación, el de la descentralización y las autonomías, o en el fondo el de la discusión federal pendiente de la cual el país centralista viene huyendo desde fines del siglo XIX, desconociendo las bases de su fundación, en la cual se unieron regiones y comunidades tan distantes y diferentes entre sí. Obviamente en la época de la inteligencia artificial, en la cual cada persona puede interconectarse con el mundo e interactuar en su comunidad con mayor libertad, el centralismo es totalmente inviable y solo nos llevará a nuevos y recurrentes conflictos.

Un cambio de época marcado por profundos desafíos y al mismo tiempo por grandes oportunidades.