Caso Fondo Indígena: Rafael Quispe revela que fue condenado a casi tres años de prisión por acoso político contra Felipa Huanca

Quispe lamentó que, en lugar de proteger a quienes denuncian corrupción, el sistema judicial termine procesándolos. “Así están muchos: los sentenciados no son los corruptos, sino quienes se atreven a denunciar”, agregó.

eju.tv / Video: Radio Fides

El exdiputado Rafael «Tata» Quispe reveló este miércoles que fue condenado a dos años y diez meses de prisión por el delito de acoso y violencia política contra mujeres, en un proceso iniciado por la exdirigenta campesina, Felipa Huanca, que tiene que ver con una denuncia en su contra por el caso Fondo Indígena. La sentencia fue dictada por el Juzgado Cuarto de Ejecución Penal y establece que Quispe deberá cumplir su condena en el penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz, para el cual, dijo que, tiene orden de captura y del que está a la espera que se cumpla.

«Por haber denunciado el tema del Fondo Indígena, porque eso dice en la carátula de la carpeta de investigaciones, y muchos me preguntan, como si yo trabajara en el Estado, pero por haber denunciado el Fondo Indígena, la señora Felipa Huanca me ha iniciado un proceso penal por acoso y violencia política. He sido sentenciado, condenado y ejecutoriado. No fueron sancionados quienes se robaron millones, sino yo, por exigir una investigación, así como lo escuchas», manifestó Quispe en entrevista con el medio radial.

El exlegislador confirmó que la justicia ya emitió una orden de captura en su contra, la cual está vigente. “Tengo una orden de aprehensión. No voy a aceptar esa sentencia. Prefiero que me capturen, que lo hagan. Estoy caminando por las calles, no me escondo”, señaló.

Ante la pregunta sobre si debería ir a la cárcel, tomando en cuenta que lo vio caminar en las calles, Quispe respondió que: «Lo que dice el procedimiento penal es que si aceptas la pena, pueden levantarla. Pero yo no voy a aceptar el fallo. Prefiero que me capturen, que lo hagan. Evidentemente, usted me ha debido ver caminando por las calles. Siempre he sido transparente».

La denuncia fue presentada por Felipa Huanca por hechos ocurridos tras las investigaciones públicas del exdiputado en el hecho del millonario desfalco al Fondo Indígena, caso en el que ella figuró como una de las investigadas, aunque posteriormente fue sobreseída.

Las funciones de Huanca

Actualmente, Huanca ocupa el cargo de cónsul de Bolivia en Argentina, situación que, según Quispe, evidencia un respaldo político de parte de las autoridades de Gobierno central, lo que presuntamente influyó en el avance inmediato del proceso en su contra.

Felipa Huanca inició en la vida política como representante de la Confederación “Bartolina Sisa” para luego ser candidata a la gobernación paceña por el Movimiento Al Socialismo (MAS) durante una de las gestiones de Evo Morales. En 2015 figuró en las listas de dirigentes que recibieron desembolsos del Fondo Indígena, bajo el denominado proyecto «Ayni Productivo».