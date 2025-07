Celebridades y músicos despiden a Ozzy Osbourne con mensajes de homenaje tras su muerte

Jack White compartió una imagen del músico joven y escribió: “Lo logró”.

Las cuentas oficiales de Rob Zombie publicaron imágenes de Ozzy Osbourne junto al mensaje: “Adiós, Ozzy. Gracias por todo. Siempre fue un placer estar cerca de ti. Te vamos a extrañar”.

Elton John también manifestó su respeto y tristeza por el fallecimiento de Osbourne.

“Muy triste al escuchar la noticia del fallecimiento de Ozzy Osbourne. Era un amigo querido y un gran pionero que aseguró su lugar en el panteón de los dioses del rock: una verdadera leyenda”, escribió en su mensaje.

Y agregó: “También fue una de las personas más divertidas que he conocido. Lo extrañaré mucho. A Sharon y la familia, les envío mis condolencias y amor”.

Elton John definió a Ozzy Osbourne como “un verdadero pionero” y resaltó su sentido del humor y su legado en el rock mundial (Instagram/@eltonjohn) Elton John definió a Ozzy Osbourne como “un verdadero pionero” y resaltó su sentido del humor y su legado en el rock mundial (Instagram/@eltonjohn)

Questlove publicó en Instagram: “Larga vida al Oz” y “Descansa en melodía”. Ronnie Wood, guitarrista de The Rolling Stones, escribió: “Muy triste al enterarme de la muerte de Ozzy Osbourne. Qué concierto de despedida tan bonito tuvo en Back To The Beginning en Birmingham”.

El cantante Ryan Adams dedicó un extenso mensaje al “Príncipe de las Tinieblas”:

“Es difícil despertar de gira en un mundo sin Ozzy. No puedo imaginar lo duro que es para sus seres queridos y su familia extendida. Diary of a Madman fue el primer casete que compré que realmente sentí como un objeto mágico. Sigue siéndolo hoy. Y todo el resto vino después. Soy solo uno en la interminable lista de vidas que tu música inspiró y cambió para siempre. A Jack, Kelly, Sharon y la familia, los amamos. Mis condolencias y amor”.

David Draiman, vocalista de Disturbed, expresó: “Adiós, mi querido maestro… un padre para todos nosotros… mi amigo. Te amo, Ozzy, y te voy a extrañar terriblemente”.

Ronnie Wood, guitarrista de The Rolling Stones, recordó el último concierto de Ozzy Osbourne en Birmingham y expresó su tristeza ante la noticia de su muerte (Instagram/@ronniewood) Ronnie Wood, guitarrista de The Rolling Stones, recordó el último concierto de Ozzy Osbourne en Birmingham y expresó su tristeza ante la noticia de su muerte (Instagram/@ronniewood)

Flavor Flav compartió una foto con Ozzy y escribió: “Estoy realmente desconsolado por el fallecimiento de Ozzy Osbourne, somos amigos desde hace mucho y fue un verdadero honor verlo ser incluido en el Rock & Roll Hall of Fame el año pasado. Envío mi amor y oraciones a Sharon, a sus hijos y a toda la familia. Descansa en paz”.

El actor Jason Momoa se sumó a los homenajes: “Te amo, Ozzy Osbourne. Muy agradecido. Descansa en paz”, junto a una fotografía con Ozzy y Sharon Osbourne.

A través de historias en Instagram, Marilyn Manson también rindió homenaje al icónico músico. “Ozzy fue un héroe genuino e inspiración para mí. Fue uno de los mayores privilegios en mi vida haberle conocido como amigo. Su hermoso espíritu permanecerá en mi corazón para siempre”

Marilyn Manson llamó «héroe» a Ozzy Osbourne y lo consideró una inspiración en su vida (Instagram/@marilynmanson) Marilyn Manson llamó «héroe» a Ozzy Osbourne y lo consideró una inspiración en su vida (Instagram/@marilynmanson)

Sus compañeros en Black Sabbath —Tony Iommi, Bill Ward y Geezer Butler— publicaron en redes sociales: “Ozzy para siempre”.

Los hijos de Ozzy Osbourne —Elliot Kingsley, Louis Osbourne, Jessica Osbourne, Aimée Osbourne, Kelly Osbourne y Jack Osbourne— y su esposa Sharon Osbourne siguen recibiendo muestras de apoyo.

Black Sabbath despidió a su histórico vocalista con el mensaje “Ozzy para siempre”, reflejando el vínculo con la banda y sus miembros originales (Instagram/@blacksabbath) Black Sabbath despidió a su histórico vocalista con el mensaje “Ozzy para siempre”, reflejando el vínculo con la banda y sus miembros originales (Instagram/@blacksabbath)

El concierto final de Osbourne, registrado en el documental No Escape From Now, tendrá un estreno póstumo este año en Paramount+.