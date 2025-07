Muere a los 76 años Ozzy Osbourne, el legendario líder de Black Sabbath

El «Príncipe de las tinieblas» deja un legado de música y cultura como ícono del heavy metal.

El mundo del rock ha perdido a una de sus figuras más icónicas: Ozzy Osbourne, conocido como el Príncipe de las Tinieblas, falleció a los 76 años, dejando un legado imborrable en la historia de la música. Su muerte fue confirmada este lunes por su familia a través de un comunicado difundido por medios británicos como BBC News y The Guardian, quienes destacaron su influencia y legado en el heavy metal.

Nacido como John Michael Osbourne el 3 de diciembre de 1948 en Aston, Birmingham, Inglaterra, Ozzy creció en una familia obrera. Fue en esa ciudad industrial donde encontró su primer refugio en la música, que eventualmente se convertiría en su vehículo para alcanzar fama mundial. Desde joven fue apodado “Ozzy” por sus compañeros de escuela, un sobrenombre que lo acompañaría hasta convertirse en sinónimo del metal más puro y oscuro.

Ozzy Osbourne y el nacimiento del heavy metal

Ozzy Osbourne es considerado uno de los pioneros del heavy metal, género del cual es uno de sus más grandes símbolos. En 1968, junto a Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, formó la banda Black Sabbath, que definió los sonidos oscuros, potentes y lúgubres que caracterizarían al metal. Con discos como Paranoid (1970), Master of Reality (1971) y Black Sabbath (1970), sentaron las bases de un género que influenciaría a miles de bandas en todo el mundo.

Su voz única, que oscilaba entre la melancolía y el desgarro visceral, se convirtió en la firma de temas clásicos como “War Pigs”, “Iron Man” y “Black Sabbath”. Fue durante esta época que Ozzy Osbourne se ganó el respeto y temor del público, y su figura se consolidó como la de un auténtico ícono contracultural.

La era solista de Ozzy Osbourne

Tras su salida de Black Sabbath en 1979, Ozzy no se detuvo. Inició una carrera solista que lo catapultó aún más a la fama con discos como Blizzard of Ozz (1980), donde destacó la canción “Crazy Train”, y Diary of a Madman (1981). A lo largo de los años, su imagen excéntrica y provocadora lo llevó a ser más que un cantante: era una figura de culto.

Durante la década de los 2000, Ozzy Osbourne ganó una nueva generación de seguidores gracias al reality show The Osbournes, transmitido por MTV, donde mostró su vida familiar al lado de Sharon Osbourne y sus hijos.

Ozzy Osbourne: legado eterno

Con su fallecimiento, Ozzy Osbourne deja una marca profunda en el universo musical. Fue ingresado al Rock and Roll Hall of Fame como miembro de Black Sabbath en 2006 y galardonado con múltiples premios, incluyendo un Grammy. Además, su estilo visual y escénico se convirtió en referencia obligada para todo amante del metal.

Hoy, el mundo despide no solo a una estrella, sino al creador de un estilo de vida, una voz irrepetible y un símbolo de rebeldía. Ozzy Osbourne vivió como cantó: sin pedir permiso.