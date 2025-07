Chuquisaca: Falta de fondos pone en riesgo obras del aeropuerto de Alcantarí

La preocupación del diputado Marcelo Pedrazas por la escasez de recursos económicos para ejecutar proyectos clave en el aeropuerto de Alcantarí puede afectar su operatividad antes del aniversario patrio.

Fuente: https://lapatria.bo/

El diputado por Chuquisaca, Marcelo Pedrazas, manifestó su preocupación por la escasez de recursos económicos destinados a la ejecución de obras en el aeropuerto de Alcantarí. Esta declaración se realizó durante una inspección llevada a cabo este martes. A pesar de que se han licitado varios ítems, como el sistema de aterrizaje instrumental y las mejoras en el área VIP, actualmente no hay fondos disponibles para llevar a cabo estas obras.

Pedrazas hizo un llamado a la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca para que convoque a los ministros de Obras Públicas y Economía. Su objetivo es priorizar el pago de estos proyectos antes del 6 de agosto de 2025, una fecha clave para Sucre.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El parlamentario advirtió que no existen los recursos económicos necesarios para realizar los desembolsos que permitan la ejecución de las obras. “Estamos preocupados. Las obras han sido licitadas, pero si no hay desembolsos, simplemente no se van a ejecutar. Y eso pone en riesgo la operatividad del aeropuerto en un momento clave para Sucre y para el país”, alertó Pedrazas.

Demandas urgentes para garantizar obras

El diputado demandó que la Brigada Parlamentaria convoque de forma inmediata al ministro de Obras Públicas y al ministro de Economía. Esto es para que se priorice el pago de estos ítems y se garantice la finalización de las obras antes del 6 de agosto. Esta fecha es importante, ya que Sucre será el centro de los actos conmemorativos por el aniversario patrio.

“Las respuestas deben ser institucionales. No podemos permitir que, como chuquisaqueños y sucrenses, nos vuelvan a dejar de lado. Este aeropuerto tiene que estar completamente equipado y funcional”, sentenció Pedrazas. Reiteró que la ejecución de estas obras es un compromiso con la ciudadanía y una necesidad operativa estratégica para Sucre en el marco de los actos por el Bicentenario.

Obstáculos en la ejecución de obras

Aunque varios ítems, como las mangas de abordaje y las refacciones en los baños, ya han sido licitados, la falta de financiamiento sigue siendo un obstáculo significativo. La situación actual plantea un desafío tanto para la operatividad del aeropuerto como para las expectativas locales en torno a las celebraciones del Bicentenario.