Cómo Ozzy y Black Sabbath inventaron el heavy metal

Fuente: BBC News Brasil

Si hubieras visto el primer concierto de Black Sabbath, no habrías reconocido la grandeza de la banda.

En 1968, tenían un nombre decididamente menos siniestro, The Polka Tulk Blues Band, y contaban con un saxofonista y un guitarrista que usaban un cuello de botella (una técnica en la que un cilindro se desliza sobre las cuerdas de la guitarra) para tocar.

Un año después, redujeron su plantilla, buscaron un nuevo nombre e inventaron el heavy metal. Pocas bandas están tan intrínsecamente ligadas a un género musical, pero Sabbath sentó las bases para todos, desde Motörhead y AC/DC hasta Metallica y Guns ‘n’ Roses.

En el camino, el líder Ozzy Osbourne, fallecido a los 76 años, se convirtió en una de las figuras más influyentes del rock, con una presencia escénica electrizante e impredecible y una adicción a las drogas casi mitológica.

«Si alguien vivió el estilo de vida libertino del rock ‘n’ roll», admitió una vez, «creo que ese fui yo».

Pero ¿cómo estos cuatro músicos de clase trabajadora de Aston, Birmingham, Inglaterra, reescribieron las reglas del rock?

Según Osbourne, fue una reacción visceral a las canciones «hippies» como » San Francisco (Be Sure to Wear Some Flowers In Your Hair)» que saturaron las ondas de radio después del Verano del Amor de 1967.

«¿Flores en el pelo? Hazme un favor», se enfureció el músico en su autobiografía de 2010.

«Las únicas flores que se veían en Aston eran las que uno arrojaba al agujero después de morir a los 53 años por haberse matado trabajando».

Al asociarse con el guitarrista Tony Iommi, el bajista Geezer Butler y el baterista Bill Ward, la idea inicial de Osbourne fue darle un toque «Brummie» (relacionado con Birmingham) al sonido blues de Fleetwood Mac.

El primer nombre de la banda, Polka Tulk, se inspiró en una marca de talco que usaba su madre.

Tras abandonar el saxofón, cambiaron su nombre a Earth, tocando tantos shows como pudieron e incluso consiguiendo algunos extras.

«Cada vez que una gran banda venía a la ciudad, empacábamos todas nuestras cosas en la camioneta y esperábamos afuera del lugar, con la esperanza de que no aparecieran», recordó Osbourne más tarde.

Y funcionó… pero solo una vez, cuando le pidieron a la banda que reemplazara a Jethro Tull, quien no se presentó. «Después de eso, todos los organizadores sabían nuestro nombre», dijo Ozzy.

Esta vena oportunista también los condujo a su sonido característico.

El lugar de ensayo de la banda estaba frente a un cine que proyectaba películas de terror por la noche.

Observando la multitud que llenaba estas sesiones, la banda ideó un plan.

«Tony dijo: ‘¿No te parece raro que la gente pague para tener miedo? ¿Por qué no empezamos a escribir canciones de terror?'», le contó Osbourne al periodista musical Pete Paphides en 2005. «Y eso fue lo que pasó».

Los músicos se metamorfosearon en su forma final: adoptaron el nombre Black Sabbath, en honor a una película de bajo presupuesto de Boris Karloff del mismo nombre, y comenzaron a escribir letras que trataban sobre la muerte, la magia negra y las enfermedades mentales.

Para estar a la altura del contenido, la música también necesitaba ser más intensa. Ward bajó el ritmo. Iommi subió el volumen. Osbourne desarrolló una voz agresiva que parecía constantemente al borde de la locura.

Pero fue la forma de tocar la guitarra de Iommi lo que realmente distinguió a Sabbath. Sus riffs saltaban del amplificador y golpeaban al público con fuerza en el pecho.

Fue un sonido que desarrolló por necesidad.

A los 17 años, Iommi trabajaba en una fábrica de chapa metálica cuando perdió las puntas de ambos dedos medios en un accidente laboral.

Aunque los cirujanos intentaron reimplantárselos, se habían vuelto negros cuando llegó al hospital. Parecía el fin de su carrera como guitarrista.

«Los médicos dijeron: ‘Lo mejor que puedes hacer es dejarlo, realmente. Consigue otro trabajo, haz otra cosa'», escribió Iommi en su autobiografía, Iron Man .

Decidido a demostrar que estaban equivocados, derritió una botella de detergente para hacer dedales protectores para sus dedos y aflojó las cuerdas para no tener que aplicar tanta presión al mástil de la guitarra para crear una nota.

Después de meses de dolorosa práctica, aprendió un nuevo estilo de tocar: usar sus dos dedos buenos para hacer acordes y agregar vibrato para espesar el sonido.

Este rugido despojado y desafinado se convirtió en la base del heavy metal.

«Nunca había escuchado ese estilo de tocar antes», dijo Tom Allan, quien fue el ingeniero de sonido del álbum debut homónimo de Sabbath de 1969.

«Realmente no lo entendí. Realmente no lo entendí. Nunca había escuchado nada igual en la radio.»

‘Misa Satánica’

El álbum era oscuro y pesado, en parte porque la banda lo había grabado en solo dos días, con recursos limitados.

Los críticos no sabían qué pensar. En la revista Rolling Stone, Lester Bangs dijo que el álbum había sido «promocionado como una celebración rockera ritualista de la misa satánica o alguna tontería por el estilo… No son tan malos, pero ese es todo el mérito que se les puede atribuir».

Las imágenes supuestamente satánicas provocaron pánico moral en la prensa convencional, que se intensificó cuando se descubrió que la canción principal del álbum contenía una progresión de acordes conocida como el Intervalo del Diablo, que había sido prohibido por la iglesia en la Edad Media.

Lo que la prensa no se dio cuenta fue que Black Sabbath , la canción, había sido escrita como una advertencia sobre los peligros del satanismo, después de que Ward se quedara dormido leyendo libros sobre ocultismo y se despertara viendo una figura fantasmal y encapuchada parada al pie de su cama.

«Eso me asustó muchísimo», recordó más tarde.

Sea cual sea la verdad, la polémica vendió discos y atrajo legiones de fans.

En una ocasión, la banda regresó a su hotel y se encontró con 20 satanistas vestidos de negro, sosteniendo velas y cantando fuera de su habitación. Para deshacerse de ellos, Osbourne apagó las velas y cantó «Feliz Cumpleaños».

Ozzy Osbourne, vestido de mago, sostiene una bola de cristal. En la mesa, frente a él, hay un libro de hechizos y una vela cubierta de telarañas.Crédito,Imágenes Getty

Pie de foto,Osbourne estuvo a la altura de su imagen de hombre más salvaje del rock, que incursionó en lo oculto.

Aún así, Sabbath aceptó su reputación, escribió material oscuro y se ganó la reputación de «alborotadores» a medida que avanzaba la década de 1970.

Pero la música nunca fue tan básica o unidimensional como su imagen sugería.

Su segundo álbum, Paranoid , marcó un salto radical en la composición de canciones, desde el visceral himno antibélico War Pigs hasta la intensidad progresiva de la canción principal, pasando por el horror de ciencia ficción de Iron Man y la balada fantasmal de Planet Caravan .

Mantuvieron el impulso en Master of Reality de 1971 , con Osbourne describiendo a Children Of The Grave como «la canción más espectacular que jamás habíamos grabado».

El Vol. 4 , lanzado en 1972, a veces se pasa por alto por carecer de un sencillo de radio importante, pero también contiene algunos de los mejores y más variados trabajos de la banda.

Snowblind documenta su descenso a las drogas con un profundo riff de guitarra; mientras que St. Vitus’ Dance es un consejo sorprendentemente tierno para un amigo desconsolado; y Laguna Sunrise es un instrumental bucólico.

Sabbath Bloody Sabbath, a su vez, fue escrito como una crítica furiosa a una industria musical que los había descartado.

«A la gente que te ha lisiado / Quieres verla arder», dice un extracto de la canción, que se puede traducir como:

«La gente que te rompió / Quieres que se queme.»

Tras 55 años y cientos de imitadores, el impacto inicial del sonido de Sabbath ha desaparecido. ¿De qué otra manera se explica que Osbourne e Iommi tocaran en Paranoid en el Jubileo de Oro de la Reina Isabel II en 2002?

Pero el poder de estas canciones, desde los riffs abrasadores de Iommi hasta el insistente lamento vocal de Osbourne, es indeleble.

Al incorporar a Black Sabbath al Salón de la Fama del Rock and Roll, Lars Ulrich de Metallica dijo: «Si no existiera Black Sabbath, el hard rock y el heavy metal serían muy diferentes».

«Cuando se trata de definir un género dentro del mundo de la música pesada», dijo, «Sabbath es único».

Después del penúltimo concierto de despedida de la banda en 2017, Osbourne escribió: «Me sentí honrado por el reconocimiento».

«Nunca imaginé que estaríamos aquí 49 años después», dijo.

«Pero cuando lo pienso, lo mejor de estar en Black Sabbath después de todos estos años es que la música se ha mantenido».

Cinco canciones esenciales de Ozzy Osbourne

1) Paranoico

Al escribir una canción de último momento para llenar un vacío en su segundo álbum, Black Sabbath creó accidentalmente su mayor éxito: la historia de un hombre que lucha contra sus voces internas, con uno de los riffs más poderosos del rock.

«De vez en cuando, surge una canción de la nada», dijo Osbourne. «Es un regalo».

2) Tren loco

La canción que lanzó la carrera solista de Osbourne es casi inusualmente optimista, ignorando la paranoia de la Guerra Fría y declarando: «Tal vez no sea demasiado tarde para aprender a amar».

«Tal vez no sea demasiado tarde para aprender a amar», en traducción libre.

Sólo la risa maniaca en los compases finales sugiere que esta perspectiva es la de un loco.

3) Sabbath Sábado sangriento

La oscura reputación de Sabbath a menudo hacía que su destreza melódica fuera pasada por alto. Pero Osbourne era un apasionado admirador de los Beatles, y su influencia se percibe en el estribillo pastoral de esta canción, antes de que Tony Iommi entre con una línea de guitarra gutural.

John Lennon sin duda habría aprobado la ferviente crítica de Osbourne a la industria musical, resumida en el verso: «Bog blast all of you».

«Que os jodan a todos», en traducción libre.

4) Cambios

Sabbath reveló su lado más sensible en esta balada de piano de 1972, que aborda la ruptura que estaba atravesando el baterista Bill Ward.

«Pensé que la canción era brillante desde el momento en que la grabamos por primera vez», dijo Osbourne, quien luego la reelaboró como un dueto con su hija, Kelly, y alcanzó el número 1 en las listas de éxitos del Reino Unido la semana antes de Navidad de 2003.

5) El señor Crowley

Inspirada por el famoso ocultista Aleister Crowley, esta canción del álbum de 1980 Blizzard of Ozz le permitió a Osbourne estar a la altura de su imagen satánica.

Pero también le ayudó a escapar de la sombra de Black Sabbath, con un sonido pesado y psicodélico, coronado por un solo explosivo de su nuevo compañero, el maestro de la guitarra Randy Rhoads.

También escuchen : «War Pigs» y «Iron Man» son clásicos de todos los tiempos, mientras que «Diary of a Madman» y «Suicide Solution» son capítulos cruciales en el repertorio solista de Osbourne. También vale la pena escuchar «Patient Number 9 «, la canción principal de su último álbum, que cerró su carrera con gran estilo.