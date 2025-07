Conferencia en ONU sobre Palestina: París y Riad intentan reanimar la solución de dos Estados

Unos cuarenta países debaten a partir de este lunes 28 de julio y durante dos días sobre una solución a largo plazo para el conflicto israelí-palestino.

Por Guilhem Delteil.

Arabia Saudita y Francia presiden en la sede de la ONU una conferencia internacional a nivel ministerial sobre la implementación de la solución de dos Estados. ¿Qué perspectiva política intentan revivir París y Riad en Oriente Próximo?

La situación política sigue estancada en Gaza. A corto plazo, no hay perspectivas de un alto el fuego y Israel ha retirado a sus negociadores. A largo plazo, no parece viable la resolución del conflicto israelí-palestino dado que no ha habido negociaciones de paz en los últimos quince años.

Oriente Próximo atraviesa la fase más violenta de su historia desde la creación de Israel en 1948 y no se están dando las condiciones para reactivar un proceso de paz. Sin embargo, Arabia Saudita y Francia quieren ofrecer una perspectiva, aunque sea lejana, e intentar salvar la solución de dos Estados. Este lunes y martes organizan en Nueva York una conferencia internacional en la ONU.

«La situación es extremadamente preocupante y sigue deteriorándose. Los rehenes siguen retenidos en Gaza, las operaciones israelíes continúan con gran intensidad, la ayuda humanitaria es insuficiente y no hay ninguna perspectiva de una negociación de paz global”, explicó a RFI la semana pasada una fuente diplomática francesa.

Esta conferencia estaba inicialmente prevista para el 23 de junio. Tuvo que ser aplazada debido a la guerra lanzada por Israel contra Irán, porque impedía que varios participantes pudieran viajar a Nueva York. Las nuevas fechas, en pleno verano del hemisferio norte, parecen menos propicias.

Cuarenta países

Esta vez, París y Riad han confirmado la participación de unos cuarenta países. Estados Unidos e Israel han optado por ignorar e incluso criticar la iniciativa. Es una cantidad “respetable” de participantes, asegura Max Rodenbeck, director del proyecto Israel-Palestina en el International Crisis Group, un grupo de reflexión dedicado a los conflictos.

La conferencia “ha perdido un poco de impulso”, señala. Pero “el presidente Macron intenta reactivarla anunciando que Francia reconocerá al Estado palestino a lo largo del año”.

El presidente francés lo hará oficialmente en septiembre, durante la Asamblea General de la ONU. “La decisión de Francia es importante en la medida en que sugiere que existe una dinámica para avanzar en este sentido, incluso entre los aliados cercanos de Estados Unidos y los poderosos países de Europa Occidental. Es probable que otros países sigan el mismo camino, aunque aún no sabemos cuáles ni cuántos”, apunta Rodenbeck.

Reconocer el Estado palestino “es la expresión del rechazo a lo injustificable en Gaza y a lo inaceptable en Cisjordania.

El rechazo a ver a un pueblo privado definitivamente de su derecho a la autodeterminación. El rechazo a ver desaparecer definitivamente la solución de dos Estados, la única capaz de garantizar la paz y la seguridad en la región”, explicó el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, el pasado domingo 27 de julio en el diario La Tribune du dimanche.

“Con la política que lleva a cabo hoy, el gobierno de Benjamín Netanyahu pone en riesgo la seguridad de Israel, a la que Francia está inquebrantablemente comprometida.” Francia justificó esta decisión como una respuesta a la situación sobre el terreno.

Fronteras cambiantes

Al reconocer a un Estado que no tiene soberanía sobre su territorio, Emmanuel Macron actúa acorde a todas las resoluciones votadas en la ONU y reafirma la necesidad de crear un verdadero Estado palestino.

Su creación ya estaba prevista en el plan votado por las Naciones Unidas en noviembre de 1947, que dividía Palestina —entonces bajo mandato británico— entre un Estado judío y un Estado árabe. Solo el primero llegó a existir.

Los conflictos posteriores modificaron luego las fronteras de estos dos Estados. Las que hoy se reconocen internacionalmente son las de 1967, tal y como fueron establecidas al terminar la guerra de los Seis Días. Pero incluso hoy en día carecen de realismo ya que en Jerusalén Este y Cisjordania, la colonización israelí sigue tomando territorio.

La solución de dos Estados también fue un principio fundador de los Acuerdos de Oslo, los únicos acuerdos de paz firmados entre israelíes y palestinos en 77 años de conflicto. Pero desde 1993 la idea ha perdido popularidad en ambos lados.

Israel la considera una amenaza existencial y este temor se reforzó con los ataques del 7 de octubre de 2023 lanzados por el grupo palestino Hamás, los más mortíferos sufridos por el país. Los palestinos, por su parte, denuncian que Israel reduce cada vez más el territorio que se les debería haber asignado.

“Por falta de algo mejor”

A pesar de todo, la solución de dos Estados la siguen evocando diplomáticos de todo el mundo. “Creo que hay un consenso por falta de una mejor opción”, estima Max Rodenbeck. “Nadie tiene una alternativa mejor sobre la mesa y es difícil reunir a la comunidad internacional en torno a otra idea, ya que no existe. Incluso aquellos que, como Israel y Estados Unidos, parecen hoy rechazar la solución de dos Estados —aunque no lo hayan declarado explícitamente— siguen aparentando apoyarla: no proponen ninguna alternativa.”

Para reavivar una perspectiva de paz basada en la partición del territorio y la existencia de dos Estados, se necesita más que simples declaraciones políticas. La conferencia de Nueva York debe conducir a medidas prácticas para ser realmente eficaz, considera el analista del International Crisis Group.

“Es evidente que Israel necesita garantías de que un futuro Estado palestino no será usado para destruirlo. Esa es una medida práctica. Pero al mismo tiempo, tierras palestinas son confiscadas cada día, cada hora. Y el resto del mundo prácticamente no ha hecho nada al respecto. Otra medida práctica sería, por tanto, mostrarse mucho más firme para que Israel deje de apropiarse de nuevas tierras.”

En una región sumida en una violencia sin precedentes, convencer a las poblaciones y a los dirigentes de que una forma de paz es posible es una verdadera hazaña.