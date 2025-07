Copa reitera declinación de su candidatura, pero dice que escuchará a dirigentes de su partido

Eva Copa reiteró la decisión de declinar su candidatura, pero anunció que escuchará la posición de otros candidatos de Morena en una reunión que entró en cuarto intermedio hasta mañana, en El Alto.

Eva Copa, de espaldas, en campaña proselitista de Morenas. Foto: RRSS

Fuente: Brújula Digital

La alcaldesa de El Alto y candidata presidencial de Morena, Eva Copa, reiteró este martes su decisión de declinar su candidatura, pero anunció que escuchará la posición y análisis de otros dirigentes de este frente. La reunión nacional de Morena ingresó en cuarto intermedio hasta el mediodía de mañana.

“He sido muy clara con mi posición personal (de declinar mi candidatura) y por respeto a todos los candidatos departamentales que han llegado, voy a hacer este cuarto intermedio hasta mañana y anunciaremos este tema ¿o no?”, declaró Copa al finalizar una reunión con dirigentes y candidatos de Morena en El Alto.

Ayer, Copa anunció que Morena se bajaba de la carrera electoral, aunque dijo que la posición oficial de esta decisión la iba a hacer conocer este martes, en una reunión nacional.

“Morena ha decidido no participar de estas elecciones por el acoso político que ha estado sufriendo, por la instigación interna que hubo y muchos sucesos que han ido pasando estas semanas. Creemos nosotros que es importante dar un paso al costado para poder nosotros tomar decisiones en torno a las subnacionales”, había afirmado ayer Copa.

Este martes explicó que su posición de declinar su candidatura se dio por diferentes sucesos que se dieron en los últimos meses.

Dijo que cree que aún no hubo esa apertura hacia la candidatura de Morena porque “la política sigue siendo machista, no es amplia y no tiene apertura para todos, entre otras cosas.

“Pido que no se especule, es una decisión que he tomado personalmente, pero por respeto creo que es importante poder escuchar también lo que piensa, siente y el análisis que han hecho nuestros candidatos de diferentes lugares del país”, sostuvo.